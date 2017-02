Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 22 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je v St. Moritzu dokazal svoje mojstrstvo v tehničnih disciplinah. Foto: EPA Štefan Hadalin je bil po odličnem nastopu v finalu ob prihodu v cilj navdušen. Foto: Reuters VIDEO Zaključek slaloma v St. M... VIDEO Nastop Hadalina v drugi vožnji VIDEO Nastopi Slovencev v prvi... VIDEO Nastop Hirscherja v prvi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hirscher kot Tomba 1996, Hadalin z najhitrejšim časom finala

Avstrijec svetovni prvak v obeh tehničnih disciplinah

19. februar 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 14:36

St. Moritz - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je po veleslalomu postal v St. Moritzu tudi svetovni prvak v slalomu. Izkazal se je Štefan Hadalin, ki je imel najboljši čas druge vožnje, zasedel pa je odlično deseto mesto.

Najboljši smučar zadnjih let je prvi po Albertu Tombi, ki je na svetovnem prvenstvu zlato medaljo osvojil v obeh tehničnih disciplinah. Italijanu je to uspelo leta 1996 v Sierri Nevadi. Avstrijcu, ki letos vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala v obeh tehničnih disciplinah, je osvojil deveto medaljo na svetovnih prvenstvih, šest od teh je zlatih, po Schladmingu 2013 pa je drugič postal slalomski prvak.

Vsi so pričakovali dvoboj s Henrikom Kristoffersenom, kot je to v navadi v svetovnem pokalu. Toda Norvežan St. Moritz zapušča razočaran, saj je ostal brez medalje, Hirscherju pa sta družbo na odru za zmagovalce delala rojak Manuel Feller in Nemec Felix Neureuther. Avstrija je zdaj tudi najuspešnejša država 44. svetovnega prvenstva. S Hirscherjevim zlatom je prehitela Švico in ima na prvem mestu tri zlate, štiri srebrne in dve bronasti kolajni.

Hadalin najhitrejši v finalu

Štefan Hadalin je odlično smučal na drugi progi, ko je bil celo najhitrejši. Po prvi vožnji, ko je naredil eno večjo napako, z zaostankom 1,50, je bil 22. Izkoristil je dobro številko v finalu. Na strmini je 21-letni Vrhničan ujel pravi ritem in s tekočimi zavoji je v cilj prišel z lepo prednostjo. V vodstvu je ostal do nastopa Andreja Myhrerja, ki je bil po polovici preizkušnje 15. Šved je napredoval na šesto mesto, imel pa je drugi čas finala. Od Hadalina je bil počasnejši za sedem stotink. Tretjega je z devetimi stotinkami zaostanka za slovenskim slalomistom postavil Hirscher. Hadalin je pridobil kar 12 mest in bil deseti. V svetovnem pokalu je njegova najboljša uvrstitev 15. mesto letos iz Wengna.

Nastopili so še trije Slovenci. Do cilja je v prvi vožnji prismučal le še Žan Kranjec, ki pa je med prvo vožnjo dobil neugoden udarec v obraz. Zaostanek 2,55 je zadoščal za 36. mesto, v drugi vožnji pa ni štartal. Prebil si je zgornjo ustnico in v cilju dobil tri šive. Žan Grošelj, ki ima težave s poškodovano roko, in Jakob Špik, ki si je nastop priboril v sobotnih kvalifikacijah, ko je bil med 135 smučarji najhitrejši, sta odstopila. V kvalifikacijah si je nastop na tekmi priboril tudi Ivica Kostelić, ki je za največjo tekmo zime začasno prekinil svojo upokojitev. Na prvi progi je zaostal 3,50 in bil 46., na koncu pa 38. (+7,95).

Feller in Neureuther veliko pridobila

V prvi vožnji si je Hirscher privozil lepo prednost. S številko tri je po dobrem spodnjem delu vodstvo prevzel glavni Hirscherjev tekmec Kristoffersen, a je bil zatem Dave Ryding, ki je bil zelo hiter že v zgornjem delu, 12 stotink hitrejši od Norvežana. Hirscher je imel številko šest. Avstrijec je smučal brez kakršne koli napake. Že začel je zelo hitro, smučal v izjemnem ritmu, izvrsten pa je bil predvsem v spodnjem delu, ko je proti Britancu pridobil kar pol sekunde. Nastop Avstrijca je bil za smučarske učbenike. Za popolno avstrijsko prevlado na prvi progi sta poskrbela Marco Schwarz, ki je presenetil z drugim mestom in 43 stotinkami zaostanka, 48 stotink pa je na tretjem mestu zaostal Michael Matt.

Na sedmem mestu so imeli Avstrijci še Fellerja. Najprej je sicer s številko deset dober čas postavil Neureuther, Feller pa je bil 25 stotink hitrejši. Nato je Kristoffersen napravil preveč napak, Mattias Hargin je odstopil, Ryding je smučal preveč zadržano in je precej zaostal, tudi Matt in Schwarz sta klonila pod pritiskom in končala za najboljšimi. Hirscher pa se je uspešno spopadel tudi z drugo postavitvijo in mirno, brez večjih težav mojstrsko krmaril tudi na že načeti progi in s prednostjo 68 stotink prišel v cilj.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:34,75 2. M. FELLER AVT +0,68 3. F. NEUREUTHER NEM 0,93 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,04 5. A. HOROŠILOV RUS 1,05 6. A. MYHRER ŠVE 1,10 7. M. SCHWARZ AVT 1,11 8. M. MATT AVT 1,24 9. S. GROSS ITA 1,40 10. Š. HADALIN SLO 1,41 11. D. RYDING VB 1,43 12. D. CHODOUNSKY ZDA 1,49 13. J. NORDBOTTEN NOR 1,51 Odstop: Hargin (5. po prvi vožnji), Grošelj, Špik, Pinturault ... Kranjec (36. po prvi vožnji) v finalu ni nastopil.

Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 46,43 2. M. SCHWARZ AVT +0,43 3. M. MATT AVT 0,48 4. D. RYDING VB 0,53 5. M. HARGIN ŠVE 0,57 6. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,65 7. M. FELLER AVT 0,67 8. A. HOROŠILOV RUS 0,68 9. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,69 10. F. NEUREUTHER NEM 0,76 ... 22. Š. HADALIN SLO 1,50 36. Ž. KRANJEC SLO 2,55 Odstop: Grošelj, Špik, Pinturault ...

T. J.