Hirscherju nočni spektakel, kepe za Kristoffersena

Slovenca brez finala

23. januar 2018 ob 17:19,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 22:09

Schladming - MMC RTV SLO

Slalom v Schladmingu je prinesel še en nepozabni dvoboj Hirscherja in Kristoffersena, Avstrijec pa je z dvema najhitrejšema predstavama slavil zmago s prednostjo 39 stotink.

S 54. zmago v svetovnem pokalu je Marcel Hirscher ujel rojaka Hermanna Maierja in poskrbel, da je po šestih letih zmaga na nočnem spektaklu pred 50 tisoč gledalci v Schladmingu spet ostala doma. Na prvi progi, postavljeni zelo ritmično, je Hirscher s smučanjem brez napake in s pravo mešanico napadalnosti in zanesljivosti Norvežana premagal za 20 stotink, na drugi pa za 19.

Shiffrinova ostro obsodila nesramnost gledalcev

Kristoffersen, ki je dobil kar tri od preteklih štirih slalomov v Schladmingu, v nedeljo pa je v Kitzbühelu prekinil niz petih Hirscherjevih slalomskih zmag, se je po finalnem nastopu jezil nad nešportnim vedenjem gledalcev. Tudi posnetek (oglejte si video na desni strani) je pokazal, da je v Norvežana priletelo nekaj snežnih kep. Dogodek je na Twitterju takoj obsodila najboljša slalomistka sveta Mikaela Shiffrin, češ da to ni le gnusno, ampak tudi nevarno.

Ogrožen celo Stenmarkov rekord

"Smučati sem moral na meji in pospeševati na pravih mestih. Žal mi je, da je bilo med gledalci nekaj idiotov, preostali pa so bili neverjetni. Da sem na tem prizorišču slavil 54. zmago, je izjemno. Tu je vsa družina in zame je to domača tekma," je povedal Hirscher. Kristoffersen se je jezil: "To je neobzirno. Rad imam Avstrijo in Schladming, saj je to skoraj domača tekma (Kristoffersen pozimi živi v Schladmingu; op. a.). Marcel je bil danes razred zase. Če bo smučal še tri ali štiri sezone, bo po zmagah (86) ujel še Stenmarka."

Zadnji slalom Patricka Thalerja

Konkurenci ob dveh takšnih velemojstrih, ki pomikata meje mogočega, ostane le boj za tretje mesto. Tako kot v Kitzbühelu je na zmagovalni oder stopil Švicar Daniel Yule, ki pa je zaostal več kot dve sekundi. Michael Matt, ki je imel peti čas prve proge, je drugič zapored odstopil. 39-letni Italijan Patrick Thaler se ni uvrstil v finale in po 21 letih nastopanja v svetovnem pokalu (brez zmage; tri tretja mesta) končuje kariero.

Slovenca spet brez finala

Ker je v zadnjih dneh zapadlo precej snega, razmere niso bile idealne. V zgornjem delu proge je sicer bilo ledeno, v spodnjem delu pa bolj mehko in tekmovalci z visokimi štartnimi številkami na prvi progi skoraj niso imeli resnih možnosti za preboj v finale. Štefan Hadalin (številka 46) je zaostal skoraj štiri sekunde in pol in je osvojil 40. mesto, medtem ko je Žan Grošelj odstopil.

I don’t care who you are, who you cheer for, what your nationality, or what your reason. Throwing snowballs or any other kind of obstruction AT racers WHILE they are skiing to throw them off is not only disgusting, but dangerous. Get a life. — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 23, 2018

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:43,56 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,39 3. D. YULE ŠVI 2,13 4. A. MYHRER ŠVE 2,18 5. M. MÖLGG ITA 2,33 6. C. NOEL FRA 2,43 7. S. GROSS ITA 2,47 8. M. FELLER AVT 2,49 9. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,97 10. J. NORDBOTTEN NOR 3,02 11. M. SCHWARZ AVT 3,14 12. D. RYDING VB 3,17 13. R. ZEHNÄUSERN ŠVI 3,43 14. L. AERNI ŠVI 3,44 15. S. FOSS SOLEVAAG NOR 3,43 Prva proga: 1. M. HIRSCHER AVT 49,67 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,20 3. S. GROSS ITA 0,76 4. M. MÖLGG ITA 0,86 5. M. MATT AVT 1,09 6. D. YULE ŠVI 1,31 7. M. FELLER AVT 1,45 8. A. MYHRER ŠVE 1,49 9. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,74 10. L. AERNI ŠVI 1,83 11. J. LIZEROUX FRA 1,97 12. L. K. HAUGEN NOR 2,02 . D. RYDING VB 2,02 ... 40. Š. HADALIN SLO 4,43 Svetovni pokal skupno (26/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.154 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 980 3. A. L. SVINDAL NOR 666 4. K. JANSRUD NOR 665 5. A. PINTURAULT FRA 598 6. B. FEUZ ŠVI 536 7. M. MAYER AVT 470 8. A. MYHRER ŠVE 435 9. P. FILL ITA 406 10. T. DRESSEN NEM 399 ... 35. Ž. KRANJEC SLO 169 50. M. ČATER SLO 104 59. B. KLINE SLO 77 88. Š. HADALIN SLO 34 95. K. KOSI SLO 26 Slalom (9/12): 1. M. HIRSCHER AVT 734 točk 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 615 3. A. MYHRER ŠVE 373 4. M. MATT AVT 348 5. D. YULE ŠVI 330 6. L. AERNI ŠVI 247 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 237 8. S. GROSS ITA 233 9. D. RYDING VB 211 10. M. MÖLGG ITA 208 ... 38. Š. HADALIN SLO 15

T. O.