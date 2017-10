Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Saša Dončić je z Ilirijo po nesrečnem porazu v prvem krogu zdaj prvič zmagal. Foto: BoBo Sorodne novice Visoka zmaga Olimpije v Novem mestu Dodaj v

Ilirija v Domžalah prvič slavila v prvoligaški druščini

Krka morala po Olimpiji premoč priznati še Rogaški

22. oktober 2017 ob 10:29

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Ilirije, ki so letos novinci v Ligi Nova KBM, so v gosteh ugnali Helios Sunse (64:72), Rogaška, Sixt Primorska in Šenčur pa so vknjižili še druge zmage.

Ljubljančani niso ponovili napake iz prvega kola, ko so proti Rogaški vodili večji del srečanja, na koncu pa izgubili po dveh podaljških. Tudi v Domžalah so vseskozi vodili, v zadnjem delu, ko se je Helios približal na pet točk zaostanka, pa so zadržali mirno kri in prišli do prvih točk med slovensko elito.

Varovanci Saše Dončića so vodstvo prevzeli ob koncu prve četrtine in ga v 24. minuti povišali na 52:37. Zaradi poškodb oslabljeni gostitelji so po zaslugi Blaža Mahkovica (22 točk), Jureta Pelka (15 točk) in Mihe Zupana (12 točk) prišli na 61:66. Toda nalet je Ilirija zadržala, saj je nato odgovoril nekdanji član Helios Luka Vončina (15 točk), dva prosta meta je zadel še Ljubomir Mladenovski. Prvi strelec gostov je bil Anže Germ z 18 točkami. Za tri je metal 5/6.

Krka je po porazu proti Olimpiji klonila še pred Rogaško. Aktualni podprvaki so bili boljši s 85:72. Ves čas so imeli pobudo odločilno prednost pa so naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 26:10 in povedli za več kot 20 točk. Ko je nekdanji košarkar Krke Marko Pajić v 35. minuti zadel za 81:56, je bilo upanja za Novomeščane konec.

3. krog:

SIXT PRIMORSKA - ŠENTJUR

68:55 (17:11, 18:8, 13:19, 20:17)

Joksimović 14, King 12; Pešić 19.



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ZLATOROG

81:75 (19:17, 18:18, 21:18, 21:22)

Murić 22, Rizvić 20; Barič 24.



ROGAŠKA - KRKA

85:72 (21:19, 25:23, 26:10, 13:20)

Batur 16, Pajić 14; Dimec 18, Jošilo 16.



HELIOS SUNS - ILIRIJA

64:72 (20:24, 12:17, 19:17, 13:14)

Mahkovic 22; Germ 18, Vončina 15.



Ponedeljek ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - HOPSI POLZELA

Lestvica SIXT PRIMORSKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 ŠENČUR 2 2 0 4 ILIRIJA 2 1 1 3 ŠENTJUR 2 1 1 3 PETROL OLIMPIJA 1 1 0 2 ZLATOROG 2 0 2 2 HELIOS SUNS 2 0 2 2 KRKA 2 0 2 2 HOPSI POLZELA 2 0 2 2

T. J.