Indiana v drugem polčasu nadoknadila zaostanek 17 točk

Washington in Milwaukee znižala na 1:2

21. april 2018 ob 08:19

Indianapolis - MMC RTV SLO

Košarkarji Indiane so na tretji tekmi 1. kroga končnice Lige NBA premagali Cleveland z 92:90 in v zmagah povedli z 2:1. Bojan Bogdanović je dosegel 30 točk.

Hrvat je 15 točk prispeval v zadnji četrtini in Pacersi so v drugem polčasu nadoknadili zaostanek 17 točk iz prve polovice srečanja (40:57). Poleg Bogdanovića, ki je zadel 7 trojk iz 9 poskusov, se je pri Indiani izkazal še Victor Oladipo z 18 točkami. Pri gostih jih je LeBron James z metom 10/22 dosegel 28, v statistiko je dodal še 12 skokov in 8 podaj. Kevin Love je zbral 19 točk.

Cavaliersi so se v končnici s trojkama Jamesa in Lova sicer približali na 91:90, tedaj je bilo do konca tekme še 7,7 sekunde. Nato je branilec Indiane Darren Collison zadel prvega od dveh prostih metov, na drugi strani pa je JR Smith ob sireni zgrešil met za tri.

Indiana je že takoj na začetku drugega polčasa z delnim izidom 13:4 prepolovila zaostanek (53:61), po treh četrtinah pa je Cleveland vodil z 63:69. Izenačenje je sledilo pri izidu 75:75, Bogdanović pa je nato s trojko in še dodatnim prostim metom gostiteljem šest minut pred koncem zagotovil vodstvo (81:77). V naslednjem napadu je sledila nova trojka Bogdanovića, ki je izza črte zadel tudi za vodstvo z 89:84.

Washington in Milwaukee sta z visokima zmagama pred svojimi navijači nad Torontom (122:103) oziroma Bostonom (116:92) znižala izid v serijah na 1:2. Wizardsi so na krilih Johna Walla in Bradleyja Beala (oba po 28 točk) dosegli sedmo zaporedno zmago v končnici na domačem parketu.

Končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:1

92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

Bogdanović 30 (7/9 za tri), Oladipo 18, Young 12; James 28 (4/7 za tri), 12 skokov in 8 podaj, Love 19, Hill 13.

WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 1:2

122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)

Wall (14 podaj) in Beal po 28, Gortat 16, Scott in Oubre po 12; DeRozan 23, Lowry 19 (5/8 za tri), Valančiunas 14.

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 1:2

116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)

Middleton 23, Antetokounmpo 19, Bledsoe in Parker po 17; Horford 16, Monroe 15.

Sobota ob 20.30:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:2



Zahodna konferenca, sobota:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 3:0

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Nedelja:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:3

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. R.