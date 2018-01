Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Christof Innerhofer je bil najhitrejši na prvem treningu smuka v Kitzbühelu. Foto: Reuters Dodaj v

Innerhofer dobil prvi trening smuka; Perko 33.

Kline treninga ni dokončal, Debelak ni štartal

16. januar 2018 ob 13:27

Kitzbühel - MMC RTV SLO, STA

Italijanski alpski smučar Christof Innerhofer je bil najhitrejši na prvem smukaškem treningu v Kitzbühlu. Drugi čas je z zaostankom 28 stotink postavil Američan Steven Nyman, tretjega pa Italijan Matteo Marsaglia (+0,46).

Z istim časom je v cilj prišel še Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Rok Perko je bil 33. (+2,83), na 40. mestu je končal Klemen Kosi (+3,47), na 55. Miha Hrobat (+5,59) in na 60. Martin Čater (+7,35). Boštjan Kline treninga ni dokončal, Tilen Debelak pa ni štartal.

Svetovni pokal, Kitzbühel (M), smuk

Prvi trening: 1. C. INNERHOFER ITA 1:55,46 2. S. NYMAN ZDA +0,28 3. M. MARSAGLIA ITA 0,46 . A.-A. KILDE NOR isti čas 5. H. REICHELT AVT 0,50 6. P. FILL ITA 0,91 7. M. GISIN ŠVI 0,93 8. C. NEUMAYER AVT 1,10 9. J. CLAREY FRA 1,19 10. A.-L. SVINDAL NOR 1,23 ... 33. R. PERKO SLO 2,83 40. K. KOSI SLO 3,47 55. M. HROBAT SLO 5,59 60. M. ČATER SLO 7,35 Debelak treninga ni začel, Kline ga ni dokončal.

M. L.