Ivan Rakitić

22. november 2017 ob 18:41

Torino - MMC RTV SLO, STA

Rad bi mu prepustil svoje mesto na svetovnem prvenstvu. Kar je on dal nogometu, je neverjetno, edinstveno. To ve tudi vsak otrok, ki sestavlja svojo idealno ekipo, saj je Buffon kot vratar vedno na prvem mestu.

Nogometaš Barcelone Ivan Rakitić je pred tekmo z Juventusom italijanskim novinarjem dejal, da mu je zares žal, da vratar Juveta in italijanske reprezentance Gianluigi Buffon ne bo igral na svetovnem prvenstvu v Rusiji, zato bi mu odstopil svoje mesto v hrvaški reprezentanci.

"Ko sem videl njegove fotografije po tekmi s Švedsko, sem z njim res sočustvoval. Želel sem zajokati skupaj z njim. Res škoda, da ga ne bo na svetovnem prvenstvu," je še dejal nogometaš Barcelone.

Devetintridesetletni Buffon je Rakitiću nekoliko pozneje odgovoril prek Twitterja. "Dragi Ivan, kot vratar bi morda še lahko igral, ampak za Hrvaško na tvojem položaju vezista pa najbrž to ne bi bila prav dobra ideja: to pravim v tvoje dobro. Šalo na stran, tvoje besede mi veliko pomenijo. Hvala tebi in Jordiju Albi, moj dres vaju že čaka," je zapisal Buffon, ki je za Italijo v 20 letih zbral 175 nastopov in si je želel z azzurri nastopiti še na svojem šestem mundialu.

A. V.