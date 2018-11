Jure Močnik in soigralci se veselijo tretje zmage v Ligi ABA 2. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jakara debitiral z zmago - Helios v podaljšku strl Sutjesko

Rogaška popustila v končnici

14. november 2018 ob 22:13

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Heliosa so v 8. krogu Lige ABA 2 po podaljšku premagali Sutjesko s 84:76. Dejana Jakara, ki je pred dvema dnevoma prevzel Domžalčane, je debitiral z zmago.

Začetek tekme je bil slab za gostitelje, po petih minutah so zaostajali že z 2:12, šele v zadnjih treh minutah prve četrtine so zaigrali nekoliko bolje in ujeli pravi ritem. Po slabi minuti druge četrtine so prvič na tekmi povedli (21:20), na odmor pa šli s prednostjo 40:34.

Toda ta jim ni zadoščala in v zadnjih sekundah so morali reševati svojo kožo za podaljšek, ki jim ga je s trojko pet sekund pred koncem zagotovil Jure Besedič. Podaljšek je nato pripadel Domžalčanom, dodatnih pet minut so dobili s 15:7. Miroslav Pašaljić je bil s 17 točkami prvi strelec Heliosa.

Rogaška je izgubila v Sarajevu, Spars je bila boljši s 63:59. Ekipi sta bili skozi celotno srečanje izenačeni, Rogaška pa je zmago zapravila v drugi polovici zadnje četrtine, ko je dosegla le dve točki. Slabe štiri minute pred koncem je vodila z 59:55, potem pa so do konca zadevali le še domačini.

S 13 točkami je bil najboljši strelec gostov Marko Pajić, ki je prispeval še šest skokov. Rogaška je izgubila petič na osmih tekmah.

8. krog:

SPARS - ROGAŠKA

63:59 (23:22, 12:16, 12:8, 16:13)

Vrabac 13, Albijanić 11; Pajić 13, Vašl 10.

HELIOS SUNS - SUTJESKA

* 84:76 (14:20, 26:14, 13:23, 16:12)

Pašajlić 17, Fon 16, Oman 14, Šalić 11; Spasojević 20, Lalović 18.

* - po podaljšku

LOVĆEN - ZRINJSKI 83:73



BORAC - VRŠAC 89:71



Četrtek ob 18.00:

SIXT PRIM0RSKA - SPLIT

MZT SKOPJE - DYNAMIC



Vrstni red: Sixt Primorska in Spars po 14, MZT 12 ... Rogaška in Helios 11.

