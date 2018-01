Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Victor Oladipo je k z zmagi Indiane nad Clevelandom prispeval 19 točk. Foto: Reuters Dennis Schröder (34 točk) in Spencer Dinwiddie (20) sta bila osrednja igralca obračuno med Atlanto in Brooklynom. Foto: Reuters Dodaj v

James ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago

Golden State v gosteh zmagal enajstič zapored

13. januar 2018 ob 07:46

Indianapolis - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so v Ligi NBA izgubili tretjič zapored. Indiana, ki je dobila vse tri medsebojne tekme v sezoni, je bila boljša s 97:95.

Cleveland je odlično začel (povedel s 26:6), a slabo končal tekmo, saj zadnje štiri minute ni dosegel niti točke. V zadnji sekundi je LeBron James (27 točk in 11 podaj) zgrešil trojko. Pri Indiani sta bila najboljša strelca Darren Collison (22) in Victor Oladipo (19). Pomemben je bil tudi učinek Lancea Stephensona (16 točk in 11 skokov), ki je sredi tretje četrtine (takrat je imel Cleveland še več kot 10 točk naskoka) stopil na parket in bil glavni akter preobrata.

Golden State v gosteh zmagal enajstič zapored

Zanimiva je bila tudi tekma Milwaukee - Golden State. Prvaki so bili boljši s 94:108, s čimer so v gosteh zmagali že enajstič zapored. Kevin Durant se je izkazal s 26 točkami, Draymond Green z 21 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami. V ekipi drugič zapored ni bilo poškodovanega Stephena Curryja. Pri Milwaukeeju je bil najboljši strelec spet Giannis Antetokounmpo s 23 točkami, Eric Bledsoe jih je dodal 21.

36 točk Davisa za zmago nad Portlandom

Houston, ki je brez poškodovanega Jamesa Hardna, je s 112:95 ugnal Phoenix. Chris Paul je 25 točkam dodal osem skokov in šest podaj. Anthony Davis je za zmago New Orleansa nad Portlandom (119:113) dosegel 36 točk (in 9 skokov). Pri uspehu Netsov nad Atlanto (110:105) izstopa učinek Spencerja Dinwiddieja, saj mu je skoraj uspel prvi trojni dvojček kariere (20 točk, 10 podaj in 9 skokov). Dennis Schröder je za poražence s 34 točkami postavil osebni rekord kariere.

Liga NBA, tekme 12. januarja:

INDIANA - CLEVELAND 97:95

Collison 22 (iz igre 9/11), Oladipo 19; James 27 točk, 11 podaj in 8 skokov, Love 21, Green 13.

MILWAUKEE - GOLDEN STATE 94:108

Antetokounmpo 23, Bledsoe 21; Durant 26, Green 21, Thompson 12.



CHARLOTTE - UTAH 99:88

Walker 22; Mitchell 35.

WASHINGTON - ORLANDO 125:119

Wall in Beal po 30; Payton 27.

ATLANTA - BROOKLYN 105:110

Schröder 34; Dinwiddie 20 točk in 10 podaj.

MINNESOTA - NEW YORK 118:108

Towns 23 točk in 15 podaj; Jack 18.

NEW ORLEANS - PORTLAND 119:113

Davis 36; Lillard 23.

DENVER - MEMPHIS 87:78

Baron 17; Gasol 22.

PHOENIX - HOUSTON 95:112

Booker 27; Paul 25.



Tekme 13. januarja:

DALLAS - LA LAKERS

LA CLIPPERS - SACRAMENTO

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY

WASHINGTON - BROOKLYN

TORONTO - GOLDEN STATE

CHICAGO - DETROIT

SAN ANTONIO - DENVER

T. O.