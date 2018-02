Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! MVP nedeljske tekme All Star LeBron James je bil blizu trojnega dvojčka, a ni imel veliko pomoči soigralcev. Foto: Reuters Emmanuel Mudiay in Trey Burke se veselita zmage New Yorka v Amway Centru. Foto: Reuters Dodaj v

James vsega ni zmogel sam - velika zmaga Washingtona

Knicksi končali dolg niz porazov

23. februar 2018 ob 05:05

Cleveland - MMC RTV SLO

LeBron James je skušal s simultanko v zadnji četrtini popeljati Cleveland do zmage nad Washingtonom, a mu ni uspelo. Wizardsi so na krilih Bradleyja Beala zmagali v Quicken Loans Areni s 110:103.

Tudi brez poškodovanega Johna Walla je Washington prikazal odlično igro in pokvaril domači debi novih okrepitev Cavaliersov, ki so jih gledalci v razprodani dvorani glasno pozdravili. Jordan Clarkson, Larry Nance, Rodney Hood in George Hill niso imeli svojega večera. Le J. R. Smith (15 točk) in Tristan Thompson (12 točk in 9 skokov) sta pomagala Jamesu (32 točk, devet skokov in osem podaj v 37 minutah), ki je dosegel zadnjih 14 točk za Cavalierse.

Cleveland je dobil uvodno četrtino z 31:22, nato pa so se Wizardsi razigrali in tudi na začetku zadnje četrtine so imeli minimalno prednost (79:82). Kyle Korver je s trojko dvignil gledalce na noge devet minut in pol pred koncem (89:88), nato pa je vse preostale točke za gostitelje do konca srečanja dosegel James.

Washington je z delnim izidom 16:4 naredil odločilno razliko. Kelly Oubre in Otto Porter sta bila natančna izza črte. James je nato vsak napad dokončal sam, največkrat je bil uspešen s polaganjem po značilnem prodoru. Minuto in 13 sekund pred zadnjim piskom sirene je ujel priključek (101:104), nato pa je Smith blokiral met Oubreja. Sodnik je določil skok za žogo, a si je nato ogledal posnetek in dosodil žogo za Wizardse. Trener Scott Brooks je pripravil odlično akcijo, Beal je pod košem našel Porterja, ki je zlahka položil žogo skozi obroč. James je hitro zadel na drugi strani, vendar je bil 28 sekund pred koncem natančen Beal (103:108) in Cavaliersi so bili v izgubljenem položaju.

Wizardsi so dobili kar osmih izmed zadnjih desetih tekem, ko ni igral Wall zaradi poškodbe kolena. Prebili so se na četrto mesto v vzhodni konferenci in imajo le poraz več od Cavaliersov.

Knicksi končali dolg niz porazov

Orlando je izgubil proti New Yorku s 113:120. Knicksi so končali niz osmih zaporednih porazov. Blesteli so v drugem polčasu, ki so ga dobili s 57:44. Rezervist Trey Burke je prispeval 26 točk, kar je največ v letošnji sezoni. Enes Kanter je dosegel deseti zaporedni dvojni dvojček (12 točk in 12 skokov). Emmanuel Mudiay, ki je prišel v menjavi igralcev z Denverjem, je bil prvič v začetni peterki Knicksov.

Četrtkove tekme:

CLEVELAND - WASHINGTON 103:110

James 32 (13/18 iz igre, 1/4 za tri), 9 skokov in 8 podaj, Smith 15, Thompson 12; Beal 18, Satoransky in Oubre po 17,Porter 15.



CHARLOTTE - BROOKLYN 111:96

Walker 31, Howard 15 in 24 skokov; Cunningham 22, Russell 19.



ORLANDO - NEW YORK 113:120

Fournier 24, Vučević 19, Hezonja 15; Burke 26, Hardaway 23, O'Quinn 14.

CHICAGO - PHILADELPHIA 115:116

Portis 38 (15/26 iz igre, 6/9 za tri), LaVine 23 (5/7 za tri), Nwaba 21 (3/3 za tri); Simmons 32 in 11 podaj, Embiid 30 (3/3 za tri) in 13 skokov, Redick 14.



SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY



GOLDEN STATE - LA CLIPPERS

Petkove tekme:

DETROIT - BOSTON

INDIANA - ATLANTA

WASHINGTON - CHARLOTTE

TORONTO - MILWAUKEE

HOUSTON - MINNESOTA

MEMPHIS - CLEVELAND

NEW ORLEANS - MIAMI

DENVER - SAN ANTONIO

PHOENIX - LA CLIPPERS

UTAH - PORTLAND

LA LAKERS - DALLAS

A. G.