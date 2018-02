Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Janez Šmitek. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Janez Šmitek

20. februar 2018 ob 15:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zame je najslabše drugo mesto, ne četrto. Mi smo pač majhna nacija in na to gledamo drugače. Bil sem skupaj z Norvežani, s tekači, in tam nekaj velja le prvo mesto.

Janez Šmitek po 4. mestu Žana Kranjca. Vir: Val 202.

D. S.