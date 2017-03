Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so v drugi tretjini kar štirikrat matirali Frederica Cloutierja. Foto: Drago Cvetanovič Sorodne novice Železarji po preobratu v zadnjih minutah izenačili na 1:1 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jeseničani po sijajni drugi tretjini do zaključnega ploščka

Razmerje strelov 46:32 za domače

25. marec 2017 ob 23:14

Asiago - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so na tretji tekmi polfinala Alpske lige s 4:2 premagali Asiago v gosteh. Železarji so tako le še zmago oddaljeni od finala.

Potem ko se je prva tretjina končala brez zadetkov, je mrežo domačih v 25. minuti načel Jaka Ankerst po podaji Marjana Manfrede.

Pol minute po zadetku je moral Ankerst na kazensko klop, minuto in pol zatem je bil izključen še Sašo Rajsar. 35 sekund prednosti dveh igralcev domači niso izkoristili, vseeno pa so zadeli ob igralcu več. Matteo Tessari je izenačil na 1:1. V protinapadu je bil nevaren znova Ankerst, po odbitku pa je Tadej Čimžar stresel vratnico. Tudi železarji so imeli 50 sekund prednosti dveh igralcev več. Miha Logar je to izkoristil in zadel za novo vodstvo. Ostala je še prednost enega igralca in napadi Jesenic so se nadaljevali. Martin Oraže je bil natančen z močnim strelom za 1:3. V zadnji sekundi je v protinapad krenil Luka Kalan. Nepravilno je bil ustavljen in to je pomenilo kazenski strel. Mojstrsko je ukanil Frederica Cloutierja za visoko prednost po dveh tretjinah.

Stojanovič izbran za igralca tekme

V zadnji tretjini se je večkrat izkazal Rok Stojanovič, saj so gostitelji poskušali s številnimi streli. Klonil je šele dve minuti pred koncem, ko je Krys Kolanos preusmeril smer ploščka pred vrati. Asiago je takrat imel prednost igralca več, tudi vratar Cloutier pa je zapustil vrata.

Po znižanju je trener Tom Barrasso vzel polminutni odmor in vratarja znova zamenjal z dodatnim igralcem. Logar je prišel do ploščka, krenil v protinapad, ob tem pa izsilil kar dva prekrška. Do zadnjega piska sirene so železarji napadali z dvema igralcema več, zadeti jim ni bilo več potrebno, zato so mirno počakali do konca srečanja. Stojanovič je na koncu prejel nagrado za najboljšega igralca tekme. Razmerje strelov je bilo 46:32 za domače.

Četrta tekma v seriji bo v torek ob 18.30 v Podmežakli.

ALPSKA LIGA, polfinale, tretji tekmi:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE 1:2

2:4 (0:0, 1:4, 1:0)

1.300; Tessari 29., Kolanos 58.; Ankerst 25., Logar 36., Oraže 37., Kalan 40.



RITTEN - CORTINA 2:1

7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na 3 zmage.

A. V.