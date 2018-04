Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najboljši trije maratonci v Londonu. Foto: Reuters V ženski konkurenci je zmagala Vivian Cheruiyot. Foto: Reuters Dodaj v

Kipchoge v Londonu ugnal Kitato in Faraha

Paula Radcliffe še vedno drži najboljši čas

22. april 2018 ob 14:37

London - MMC RTV SLO, STA

Kenijca Eliud Kipchoge in Vivian Cheruiyot sta zmagala na 38. maratonu v Londonu, ki si ga je z gradu Windsor ogledala tudi kraljica Elizabeta II.

Olimpijski maratonski zmagovalec Kipchoge je s časom 2:04:27 premagal Etiopijca Tolo Shuro Kitato (2:05:00) in britanskega štirikratnega olimpijskega prvaka Moja Faraha (2:06:32).

33-letni Kipchoge je na tem prestižnem maratonu slavil tretjič po letih 2015 in 2016. Tokrat je za minuto in pol zaostal za svetovnim rekordom rojaka Dennisa Kimetta, ki je 2:02:57 tekel v Berlinu leta 2014.

Pred olimpijsko zmago v Braziliji je v tekih na 5.000 m osvojil olimpijsko srebro (2008, Peking) in bron (2004, Atene) ter zlato (2003, Pariz) in srebro (2007, Osaka) na svetovnih prvenstvih.

Farah tretji

Domači navijači so največ stavili na Faraha, ki je bil na atletskih stadionih po dvakrat zlat na enih OI na 5.000 in 10.000 m, leta 2016 v Rio de Janeiru in štiri leta prej v Londonu. V britanski prestolnici je lani na svetovnem prvenstvu z zlatom na 10.000 m in srebrom na pol krajši razdalji končal svojo pot na atletskih stezah. Na lanskem SP v Londonu je po desetih zlatih medaljah na SP ali OI po letu 2011 doživel prvi poraz na velikih tekmovanjih. Maraton je končal na tretjem mestu.

Radcliffova še vedno drži najboljši čas

43-letna Cheruiyotova je s časom 2:18:31 premagala rojakinjo Brigid Kosgei (2:20:13), tretja je bila Etiopijka Tadelech Bekele (2:21:30). Kenijka Mary Keitany, branilka lanske zmage, in Etiopijka Tirunesh Dibaba sta ob visokih temperaturah, namerili so več kot 20 stopinj Celzija, v poskusu, da bi izboljšali svetovni rekord, odstopili. Najboljši čas na svetu ima tako še vedno Britanka Paula Radcliffe, ki je leta 2003 prav v britanski prestolnici tekla 2:15:25.

M. L.