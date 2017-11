Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Los Angeles Lakersi so se povzpeli na osmo mesto v Zahodni konferenci. Foto: Reuters Dodaj v

Lakersi so se namučili s skromnimi Biki

Vodilni Boston ponoči gostuje v Miamiju

22. november 2017 ob 08:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Los Angelesa so nadoknadili 19 točk zaostanka in v edini torkovi tekmi v Ligi NBA premagali Chicago s 103:94.

Prvi strelec je bil novinec Kyle Kuzma z 22 točkami, Kentavious Caldwell Pope jih je prispeval 21, od tega 11 v zadnji četrtini, ki so jo Jezerniki dobili z 31:19.

Lakersi so na začetku drugega polčasa zaostajali z 61:42. Preobrat so naredili z delnim izidom 38:19. Caldwell Pope je dobre tri minute pred koncem položil za prvo vodstvo Los Angelesa po prvi četrtini. Nato je zadel še zaporedni trojki in tako rekoč odločil tekmo.

Lakersi so zmagali drugič zapored in Bikom prizadejali sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah. Lonzo Ball je vknjižil 8 točk, 13 skokov in 4 podaje. Pri Chicagu se je s 17 točkami najbolj izkazal Denzel Valentine. Lauri Markkanen je 13 točkam dodal 14 skokov.

V noči na četrtek vodilni Boston gostuje v Miamiju, veliko pozornosti pa bo požel tudi obračun Oklahome in Golden Stata, s katerim bo pri svojem nekdanjem moštvu gostoval Kevin Durant.

LA LAKERS - CHICAGO 103:94 Kuzma 22, Caldwell Pope 21, Ingram 17; Valentine 17, Markkanen 13, 14 skokov.

Tekme 22. novembra:

CHARLOTTE - WASHINGTON

CLEVELAND - BROOKLYN

PHILADELPHIA - PORTLAND

ATLANTA - LA CLIPPERS

MIAMI - BOSTON

NEW YORK - TORONTO

HOUSTON - DENVER

MEMPHIS - DALLAS

MINNESOTA - ORLANDO

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE

PHOENIS - MILWAUKEE

UTAH - CHICAGO

SACRAMENTO - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 18 16 2 88,9 TORONTO RAPTORS 16 11 5 68,8 DETROIT PISTONS 17 11 6 64,7 CLEVELAND CAVALIERS 17 10 7 58,8 WASHINGTON WIZARDS 17 10 7 58,8 NEW YORK KNICKS 16 9 7 56,3 PHILADELPHIA 76ERS 16 9 7 56,3 INDIANA PACERS 18 10 8 55,6 -------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 16 8 8 50,0 ORLANDO MAGIC 17 8 9 47,1 CHARLOTTE HORNETS 16 7 9 43,8 MIAMI HEAT 16 7 9 43,8 BROOKLYN NETS 16 6 10 37,5 CHICAGO BULLS 15 3 12 20,0 ATLANTA HAWKS 17 3 14 17,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 17 13 4 76,5 GOLDEN STATE WARRIORS 17 13 4 76,5 SAN ANTONIO SPURS 17 11 6 64,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 17 10 7 58,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 17 10 7 58,8 DENVER NUGGETS 17 10 7 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 17 9 8 52,9 LOS ANGELES LAKERS 18 8 10 44,4 -------------------------------------- MEMPHIS GRIZZLIES 16 7 9 43,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 16 7 9 43,8 PHOENIX SUNS 18 7 11 38,9 UTAH JAZZ 18 7 11 38,9 LOS ANGELES CLIPPERS 16 5 11 31,3 SACRAMENTO KINGS 17 4 13 23,5 DALLAS MAVERICKS 18 3 15 16,7

R. K.