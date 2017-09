Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 48 glasov Ocenite to novico! Colin Kaepernick je protest (na sliki) izrazil na pripravljalnih tekmah na sezono 2016 v znamenje podpore tistim, ki so zaradi barve kože v ZDA v nepravičnem položaju. Seveda je s potezo pridobil podpornike in kritike. Že takrat je bil med glasnejšimi Donald Trump. Foto: Reuters LeBron James je med bolj prepoznavnimi in spoštovanimi obrazi v svetu ameriškega športa. Na zadnjih ameriških predsedniških volitvah je odkrito podpiral Hillary Clinton. Foto: Reuters Sorodne novice Trump prekinil ugibanja in sam odpovedal obisk NBA-prvakov Dodaj v

LeBron James brutalno napadel Donalda Trumpa: Ti si klošar

Ameriški predsednik tokrat napadel Colina Kaepernicka in podpornike

24. september 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 11:17

Washington - MMC RTV SLO

Kontroverzni ameriški predsednik Donald Trump se je ta konec tedna s svojimi izjavami in pozivi zapletel ali pa še poglobil spor s številnimi najbolj prepoznavnimi obrazi v ameriškem profesionalnem športu.

V petek je Trump na enem izmed shodov v svojem nagovoru profesionalno ligo v ameriškem nogometu (NFL) pozval, da bi morala odpustiti vse igralce, ki med igranjem ameriške himne protestirajo. Poziv se je nanašal na potezo Colina Kaepernicka, podajalca v Ligi NFL (trenutno brez kluba), ki je v znamenje protesta ob številnih z rasizmom povezanih aferah v ZDA ob ameriški himni pokleknil. Gesta se je hitro razširila med njegove podpornike, med drugim jo je na enem izmed svojih koncertov v odziv na Trumpov govor izvedel tudi ameriški pevec Stevie Wonder.

"Mar ne bi bilo lepo, če bi eden izmed NFL-lastnikov, ko nekdo ne spoštuje ameriške zastave, rekel: Odpustite ga, nima kaj početi tukaj!" je dejal Trump pred okoli deset tisoč podporniki v petek v Alabami in si prislužil številne obsodbe tako vodstva lige kot njenih bolj izpostavljenih igralcev.

A Trump se pri tem ni ustavil in v soboto po Twitterju NBA-prvakom Golden Statu sporočil, da njihov tradicionalni obisk kot prvakov v Beli hiši ni zaželen. "Priti v Belo hišo je velika čast za ekipo, ki zmaga. Stephen Curry okleva, zato umikam vabilo!" je napisal Trump. Curry, glavni zvezdnik Bojevnikov, je predtem dejal, da on in nekateri soigralci ne stojijo "za izjavami, ki jih je izrekel, in za izjavami, ki bi jih moral reči v pravem trenutku, pa jih ni".

Še brutalnejši je bil odziv najbolj prepoznavnega košarkarja lige in zvezdnika Clevelanda LeBrona Jamesa, ki je Trumpa na Twitterju označil za klošarja in dodal: "Obisk Bele hiše je bila čast, dokler se nisi pojavil ti. Stephen Curry je že predtem dejal, da ne bo prišel. Tako da vabila sploh ne more biti." Podoben je bil tudi odziv upokojenega zvezdnika Kobeja Bryanta. Iz Golden Stata so le sporočili, da jim je jasno, da k Trumpu niso povabljeni, in dodali, da bodo Washington obiskali na lastno pest ter praznovali "enakost, raznolikost in spoštovanje."

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 September 2017

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 September 2017

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 September 2017

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 September 2017

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again" — Kobe Bryant (@kobebryant) 23 September 2017

Ž. K.