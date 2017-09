Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Duda Ivković je osvojil evroligaška naslova z Olympiacosom leta 1997, ko je v polfinalu izločil Union Olimpijo, in 2012. Foto: Reuters Dodaj v

Legendarnega Dudo Ivkovića v pokoj pospremili številni zvezdniki

Igrali tudi srbski reprezentanti poraženi v nedeljskem finalu

21. september 2017 ob 10:41

Pirej - MMC RTV SLO, STA

Z revialno humanitarno tekmo se je v Pireju v 74. letu življenja od košarke poslovil legendarni srbski trener Dušan Duda Ivković. V pokoj je odšel z zmago, saj je njegova ekipa zvezd premagala Olympiacos s 111:103.

Od Slovencev je bil na tekmi nekdanji jugoslovanski in slovenski reprezentant Jure Zdovc.

Tekma se je končala 28 sekund pred koncem, s čimer so zaznamovali njegovih 28 naslovov, ki jih je osvojil v karieri. Treniral je Partizan, Aris, Šibenko, Vojvodino, Olympiacos, Dinamo Moskva, CSKA, PAOK, Panionios, AEK in Anadolu ter reprezentanci Jugoslavije in Srbije.

Na poslovilni tekmi, ki se je začela s predstavitvijo legend, ki jih je treniral Ivković, so bili prisotni Dražen Dalipagić, Predrag Danilović, Dejan Tomašević, Nenad Krstić, Dragan Tarlač, Žarko Paspalj, Zoran Čutura, Dino Rađa in še nekateri nekdanji zvezdniki na čelu z zdajšnjim srbskim selektorjem Sašo Đorđevićem.

Le tri dneve po porazu v finalu evropskega prvenstva proti Sloveniji so zaigrali tudi srbski reprezentanti Vasilije Micić, Boban Marjanović in Bogdan Bogdanović. A tudi nekaj srbskih igralcev, ki so nastop na evropskem prvenstvu odpovedali.

Spektakel si je ogledal tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je dobil posebno Ivkovićevo povabilo. Lastnika Olympiacosa, brata Giorgos in Panagiotis Angelopoulos, sta mu podarila dres s številko sedem.

Ves zaslužek od tekme so podarili dvema organizacijama, ki se ukvarjata s pomočjo revnim grškim in srbskim otrokom.

