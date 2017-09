Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenijo čakata oktobra odločilni tekmi proti Angliji in Škotski. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lestvica Fife: Slovenija pada, Nemci spet pred Brazilci

Precej premešana prva deseterica

14. september 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je po kvalifikacijskih tekmah proti Slovaški (0:1) in Litvi (4:0) na lestvici Fife nazadovala za štiri mesta in je 55. Spet je prišlo do spremembe na vrhu.

Po prepričljivih zmagah nad Češko in Norveško so se na prvo mesto povzpeli svetovni prvaki Nemci. Druga je zdaj Brazilija, na tretje mesto pa se je prebila Portugalska, ki je s stopničk izrinila Argentino. Štiri mesta je pridobila Belgija, ki je peta.

Največ so pridobili Zelenortski otoki, ki so skočili za 47 mest in so 67. Med trideseterico je najbolj opazen skok Danske, ki se je na 26. mesto dvignila s 46. Novi člani petdeseterice so Bolivija, Črna gora, Bolgarija, Škotska in Haiti.

Naslednja sprememba lestvice bo po oktobrskem ciklusu 14. oktobra.

Lestvica Fife: 1. (2) NEMČIJA 1.606 2. (1) BRAZILIJA 1.590 3. (6) PORTUGALSKA 1.386 4. (3) ARGENTINA 1.325 5. (9) BELGIJA 1.265 6. (5) POLJSKA 1.250 7. (4) ŠVICA 1.210 8. (10) FRANCIJA 1.208 9. (7) ČILE 1.195 10. (8) KOLUMBIJA 1.191 11. (11) ŠPANIJA 1.184 12. (15) PERU 1.103 13. (18) WALES 1.089 14. (14) MEHIKA 1.085 15. (13) ANGLIJA 1.056 16. (17) URUGVAJ 1.043 17. (12) ITALIJA 1.035 18. (16) HRVAŠKA 977 19. (22) SLOVAŠKA 967 20. (23) SEVERNA IRSKA 945 21. (21) KOSTARIKA 936 22. (20) ISLANDIJA 931 23. (19) ŠVEDSKA 918 24. (27) UKRAJINA 888 25. (24) IRAN 865 26. (46) DANSKA 848 27. (33) TURČIJA 842 28. (26) ZDA 828 29. (36) NIZOZEMSKA 819 30. (25) EGIPT 815 ... 55. (51) SLOVENIJA 636

