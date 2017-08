Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sergej Stahovski je osvojil veliko zmago v Portorožu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Letošnji turnir v Portorožu za zmagovalca okronal Ukrajinca Stahovskega

Berrettini ostal brez goriva po dobljenem prvem nizu

12. avgust 2017 ob 23:30

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Sergej Stahovski je zmagovalec letošnjega teniškega turnirja serije challenger v Portorožu. V finalu največjega turnirja v Sloveniji je premagal mladega italijanskega upa Mattea Berrettinija v treh nizih 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3.

S tretjo zmago v treh nizih v treh dneh v Portorožu se bo Stahovski v ponedeljek s 115. mesta prebil med najboljših 100 igralcev na svetu, iz Slovenije pa odhaja tudi za 6.000 evrov bogatejši. To je bila njegova šesta zmaga na challengerjih v karieri (ob tem ima še štiri zmage na turnirjih serije ATP). Dvoboj je trajal dobri dve uri in pol.

21-letni Berrettini je pred polnimi tribunami portoroškega teniškega stadiona sicer prevzel pobudo in na krilih močnega servisa in forhenda povedel s kar 5:1 v prvem nizu. V nadaljevanju pa se mu je ravno pri servisu zatresla roka. Stahovski je povedel 6:5, a je Italijan izsilil podaljšano igro, v kateri je bil vseskozi v prednosti in povedel z 1:0.

Drugi niz je potekal po podobnem scenariju, saj sta tekmeca dobivala igre v valovih. Visokorasli Italijan je tako najprej povedel s 3:0, nato pa tretjemu nosilcu turnirja prepustil naslednje štiri igre. Razmerje se je v izteku niza poravnalo in igralca sta znova bila prisiljena odigrati podaljšano igro, v kateri pa je bil tokrat boljši in mirnejši Stahovski.

V tretjem nizu pa je 31-letni Ukrajinec, ki je bil leta 2010 že celo na robu najboljših 30 igralcev na svetu, unovčil izkušnje in vlogo favorita ter rutinirano odpravil manj izkušenega in vidno bolj živčnega tekmeca.

Berrettini, ki bo v ponedeljek s 140. mestom na ATP-lestvici izboljšal svojo najvišjo uvrstitev (do zdaj 162. mesto), je za nastop v finalu turnirja z nagradnim skladom 43.000 evrov prejel 3.650 evrov.

Mednarodni turnir serije challenger, Portorož

(43.000 evrov, trda podlaga)



Finale:

STAHOVSKI (UKR/3) - BERRETTINI (ITA)

6:7, 7:6, 6:3

