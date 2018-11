Remi Krima v Nemčiji za konec prvega dela Lige prvakinj

Krimovke so si že prej zagotovile napredovanje

17. november 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 17:12

Nordhausen - MMC RTV SLO

Rokometašice nemškega Thüringerja in Krima Mercatorja so na zadnji tekmi skupinskega dela evropske Lige prvakinj v Nordhausnu remizirale (26:26).

Krimovke niso uspele ponoviti predstave s prve medsebojne tekme, ko so nemško ekipo doma premagale s 27:20.

Ljubljanska ekipa si je že pred gostovanjem v Nemčiji izborila nastop v drugem delu tekmovanja. Ob Györu in Krimu so si iz drugih skupin drugi del tekmovanja že zagotovili Metz, Budućnost, Odense, Rostov-Don, Brest, København, Bukarešta, Ferencvaros in Kristiansand.