Lindsey Vonn

23. oktober 2017 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hudo mi je ob novici, da si je Ilka poškodovala kolenske vezi. To se je zgodilo tudi meni pred zadnjimi olimpijskimi igrami. Želim ti vse dobro, Ilka, dobro okrevaj.

Lindsey Vonn, ki je tudi sama že imela težave s težkimi poškodbami, je prek Twitterja namenila Ilki Štuhec nekaj spodbudnih besed. Poškodba kolenskih vezi najboljše slovenske smučarke je sprožila številne odzive. Vsi so ji zaželeli hitro okrevanje. Tina Maze je zapisala: "Preveč poškodb ... hitro okrevanje, Ilka," Italijanka Sofia Goggia je sporočila: "To je to, Ilka. Ne prenehaj sanjati." Tudi Švicarka Lara Gut, ki se je huje poškodovala v lanski sezoni na domačem svetovnem prvenstvu, je Slovenki zaželela dobro okrevanje: "Pravijo, da kar te ne ubije, te okrepi. Vemo, da boš močna. Bodi pogumna!" Vir: STA

T. J.