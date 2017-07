Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jasmina Maček je v finalu zadela kar 22 glinastih golobov Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mačkova in Blazinšek presenetljivo srebrna v Bakuju

V nadaljevanju prvenstva preizkušnje z orožjem velikega kalibra

28. julij 2017 ob 17:07

Baku - STA

Jasmina Maček in Tomaž Blazinšek sta na strelskem evropskem prvenstvu v Bakuju osvojila srebro na mešani ekipni tekmi v trapu. V finalu sta morala priznati premoč Jessici Rossi in Giovanniju Pellielu iz Italije, ki sta slavila z 41:39.

Na posamičnih tekmah se jima ni izšlo - Mačkova je zasedla 25., Blazinšek pa 30. mesto. Na ekipni mešani tekmi v trapu, ki bo tudi na programu poletnih olimpijskih iger v Tokiu 2020, sta bila precej bolj razpoložena.

Mačkova in Blazinšek sta visoko raven streljanja prikazala že v kvalifikacijah in zadela 94 od možnih 100 glinastih golobov in se nato po razstreljevanju prebila v polfinale, kjer sta po pravem trilerju osvojila prvo mesto. A pot do polfinalne zmage je bila trnova, v njej ni manjkalo dramatičnih trenutkov, po dodatnem razstreljevanju pa sta na kolena položila slovaško navezo Jana Špotakova-Marian Kovacoy z 19:18, nekoliko presenetljivo pa sta izpadla v kvalifikacijah zelo prepričljiva Španca Fatima Galvez in Antonio Bailon.

Slovensko strelsko navezo je v finalu čakal obračun z najbolj imenitnima predstavnikoma v tem športu. Jessica Rossi je nosilka zlate kolajne s poletnih olimpijskih iger v Londonu 2012, še bolj znan pa je njen rojak Pellielo, ki ima v svojih vitrinah kar štiri olimpijske kolajne, od tega tri srebrnega in eno bronastega leska, ob tem pa je še nosilec zlate kolajne s svetovnega prvenstva v Limi 2013.

Mačkova je v finalu zadela kar 22 glinastih golobov, malce pa je spodletelo Blazinšku, ki je zadel le 17 letečih tarč. Njuna zahodna soseda sta bila v finalu veliko bolj uravnotežena, Rossijeva je zadela 20, Pellielo pa 21 glinastih golobov in na koncu za dve točki ugnala slovensko navezo, ki je z drugim mestom priredila presenečenje.

V nadaljevanju evropskega prvenstva v Azerbajdžanu bodo na sporedu še preizkušnje z orožjem velikega kalibra, slovenske barve pa bodo zastopali Renata Oražem ter Rajmond Debevec, Robert Markoja in Dušan Ziško.

