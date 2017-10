Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborčani so bili neuspešni tudi na drugi tekmi. Foto: www.futsal.si Sorodne novice Moskovska Dina strla Mariborčane v dvorani Tabor Dodaj v

Mariborčani brez možnosti za napredovanje

V soboto dvoboj z aktualnim prvakom

12. oktober 2017 ob 22:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši FutureNeta Maribora so tudi v drugi tekmi glavnega dela Lige prvakov v dvoranskem nogometu v dvorani Tabor izgubili, tokrat so morali z 2:3 (1:1) priznati premoč portugalski Bragi.

Mariborčani so na sinočnji prvi tekmi z 2:5 klonili pred Dino, zdaj pa še pred portugalsko zasedbo, saj kljub vodstvu niso našli recepta, kako bi prednost, ki so si jo priigrali v drugem delu drugega polčasa, obdržali do konca. Portugalci so prek Marinha povedli že v prvi minuti, a so gostitelji prek Roka Rednaka izenačili v 13. minuti in na odmor odšli z neodločenih 1:1. Uroš Kroflič je v 35. minuti poskrbel za vodstvo gostiteljev, ki pa ni trajalo dolgo. V 37. minuti je izid izenačil Cassio, ki je prejel lepo podajo Ruana. Portugalska vrsta ni popuščala, v zadnji minuti tekme je za 3:2 zadel še Andre Machado, podal je Bruno Cintra.

V prvi tekmi večera sta se pomerila španski Inter in moskovska Dina, ki ni imela možnosti proti aktualnim prvakom. Ti so prek Elisandra povedli v 15. minuti, isti igralec pa je bil uspešen tudi v drugem polčasu, zadel je v 22. minuti. Na 3:0 je v 34. minuti povišal Pola, končni izid je 54 sekund pozneje postavil Fabrizio Bastezini.

Mariborčani so gostitelji skupine 2 glavnega dela Lige prvakov in pred domačimi gledalci lovijo eno izmed prvih treh mest, ki vodijo v elitni del tekmovanja. Inter ima zdaj dve zmagi, Dina in Braga po eno, Maribor je brez. Po petkovem prostem dnevu bo v soboto sledil še sklepni del tekmovanja, varovanci trenerja vijoličastih Mateja Gajserja se bodo ob 20. uri pomerili z Interjem, ki ima v svoji vrsti prvega zvezdnika tega športa Ricardinha.

SKUPINA 2, Maribor

FUTURENET MARIBOR - BRAGA 2:3 (1:1)

Rednak 13., Kroflič 35.; Marinho 1., Cassio 37., Machado 40.



DINA MOSKVA - INTER FS 0:4 (0.1)

Sobota ob 17.30:

BRAGA - DINA MOSKVA



Ob 20.00:

INTER FS - FUTURENET MARIBOR



FUTURENET MARIBOR - DINA MOSKVA 2:5 (1:1)

INTER FS - BRAGA 4:1 (2:0)

T. J.