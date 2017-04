Marjan Fabjan

23. april 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Morali bodo začeti sodelovati z nami in se udeleževati mojih priprav in treningov. To ni konkurenca. Mi se nikogar ne bojijo in tudi drugim se ni treba bati. Samo s sodelovanjem lahko uspejo.

Evropsko prvenstvo v judu v Varšavi je še enkrat potrdilo tudi, da je v Sloveniji vse večji razkorak med uspehi tekmovalcev celjskega Sankakuja in uspehi borcev vseh ostalih klubov. Celjski strateg Marjan Fabjan pravi, da je recept povsem preprost: več sodelovanja.