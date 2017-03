Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miami čaka še hud boj za uvrstitev v končnico. Naslednjo tekmo bo Vročica igrala v Detrotitu v noči na sredo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami praznih rok iz Bostona

Goran Dragić dosegel 13 točk

27. marec 2017 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Večer v Ligi NBA se ni izšel po željah navijačev Miamija. Goran Dragić in druščina so s 112:108 izgubili v Bostonu, za nameček je Chicago zmagal v Milwaukeeju in boj za osmo mesto je spet povsem odprt.

Najzaslužnejša za četrto zaporedno zmago Celticsov nad Miamijem sta Isaiah Thomas s 30 in Jae Crowder s 25 točkami. Odločen korak je Boston naredil v tretji četrtini, ki jo je dobil z 32:17. Vodstvo desetih točk Celticsov je Miami hitro stopil. Manj kot minuto pred koncem je zaostajal le za dve točki, toda sama končnica je pripadla gostiteljem.

Tyler Johnson je bil prvi strelec Miamija s 24 točkami, štiri manj je prispeval James Johnson. Hassan Whiteside je ob 19 točkah zbral 15 skokov. Goran Dragić tokrat ni bil pretirano razpoložen. Dosegel je 13 točk ob metu 6/14, izza črte je zadel enega od petih poskusov. Imel je še štiri podaje in pet izgubljenih žog.

Boston (48:26) je v boju za prvo mesto na Vzhodu prehitel Cleveland (47:25) po številu zmag, a ima tudi en poraz več. Miami (35:38) je ostal na osmem mestu, zadnjem, ki še vodi v končnico, vendar se je Chicago povsem približal (35:39).

BOSTON - MIAMI 112:108

Thomas 30, Crowder 25, Johnson 14; T. Johnson 24, J. Johnson 20, Whiteside 19 in 15 skokov, Dragić 13 (met 6/14) in 4 podaje v 34 minutah.

CHARLOTTE - PHOENIX 120:106

Walker 31, Williams 21; Booker 23, Warren 21 in 10 skokov.

ATLANTA - BROOKLYN 92:107

Schröder 24, Howard 19 in 16 skokov; Lopez 23, Lin 19.

LA CLIPPERS - SACRAMENTO 97:98

Jordan 20 in 11 skokov, Griffin in Paul po 17; Collison 19, Hield 15.

MILWAUKEE - CHICAGO 94:109

Antetokounmpo 22, Monroe 16; Mirotić 28, Butler 20, Lopez in Rondo po 18.

HOUSTON - OKLAHOMA CITY 137:125

Gordon in Ariza 24, Harden 22 in 12 podaj; Westbrook 39, 13 podaj, 11 skokov.

INDIANA - PHILADELPHIA 107:94

George 21, Turner 17 in 16 skokov; Rodriguez 16, Covington in Long po 15.

GOLDEN STATE - MEMPHIS 106:94

Thompson 31, Curry 21 in 11 podaj; Conley 29, Randolph 15.

DENVER - NEW ORLEANS 90:105

Faried 16, Harris 13; Davis 31 in 15 skokov, Holiday in Motiejunas po 13.

LA LAKERS - PORTLAND 81:97

Russell 22, Ennis 14; Lillard 22, Crabbe 18.

Tekme 27. marca:

TORONTO - ORLANDO

NEW YORK - DETROIT

SAN ANTONIO - CLEVELAND

DALLAS - OKLAHOMA

SACRAMENTO - MEMPHIS

UTAH - NEW ORLEANS

R. K.