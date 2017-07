Michael Phelps proti morskemu psu - gledalci ogorčeni nad "TV-nategom"

Tekma uvod v Teden morskih psov na Discovery Channelu

26. julij 2017 ob 18:59

Ena od odmevnejših novic tedna je bil težko pričakovani spopad ameriškega plavalnega asa Michaela Phelpsa z velikim belim morskim psom. A močno oglaševana in napovedovana tekma na Discovery Channelu je gledalce povsem razočarala.

Namreč, kljub temu, da je napovednik dražil s Phelpsom, kako se oblečen v potapljaški kombinezon spušča s čolna v nevarne vode bahamskega otočja in ob tem razlaga, kako je bilo potapljanje z morskimi psi že leta na njegovem seznamu, je bila sama "tekma" nazadnje zgolj računalniška simulacija.

Pri tem so pri Discoveryju za računalniško hitrost fiktivnega morskega psa uporabili meritve, zbrane s podatki resničnih morskih psov. Phelps, dobitnik rekordnih 28 olimpijskih medalj in svetovni rekorder na 100 in 200 metrov delfin ter 400 metrov mešano, je 100-metrsko progo preplaval v času 38,1 sekunde, dve sekundi počasneje kot morski pes, ki dosega dolžino do 6 metrov in hitrost do 40 km/h.

Phelps vs Shark

Discovery Channel je bombastično napovedovani podvig "Phelps vs Shark" predvajal v nedeljo zvečer v okviru svojega "Tedna morskih psov", ki ga vrtijo že vse od leta 1988, da bi sredi poletnega mrtvila pritegnili gledalce ter jih ozavestili tako o napadih morskih psov kot tudi o njihovi zaščiti. Prva točka jim je nedvomno uspela - virtualna tekma je pritegnila 4,8 milijona gledalcev, s čimer so zaostali samo za Igro prestolov.

A gledalci nad videnim niso bili navdušeni, češ da gre za "nateg", saj da so pričakovali pravo, adrenalinsko tekmo. Spričo vseh kritik sta se odzvala tako TV-mreža kot tudi Phelps in stopila oddaji v bran.

"Vsi se hočejo spraviti na nekaj ali pripomniti nekaj ali se pritožiti glede nečesa. Zabaval sem se, ko sem tekmoval proti morskemu psu in ko sem videl te živali v živo," je 32-letni plavalec nezadovoljnim gledalcem v torek odgovarjal prek aplikacije Facebook Live. "Če si kdo dejansko želi skočiti v ocean in tekmovati ramo ob rami z velikim belim morskim psom, kar - težko boste pripravili morskega psa, da bi plaval v ravni črti, bo pa zanimivo opazovati."

Phelps brani tekmo

Kasneje je dodal še, da nikdar ni trdil, da bo tekmoval z ramo ob rami z morskim psom. "Verjemite, karkoli želite. Vse je bilo predstavljeno bodisi prek številnih intervjujev bodisi ob začetku tekme. Nekateri ljudje se preprosto odločijo, da ne slišijo nekaterih stvari, kar pa ni moja krivda. Precej lahko je napeti ušesa in poslušati bodisi tisto, kar vam sporoča TV, kar razlagajo napovedovalci, ali pa kar vam razlagam jaz v intervjujih."

In še: "Žal mi je, če se počutite izdane. Zame je bilo to nekaj, kar sem si vedno želel storiti in v čast mi je bilo, da mi je to uspelo. Žal mi je, da se počutite, kot se počutite, a jaz se počutim precej drugače."

Že pred tem se je oglasil tudi Discovery Channel z izjavo, v kateri vztrajajo, da so napovedniki jasno pokazali, da bo Phelps ločen od morskega psa.

"Za podvig 'Phelps vs Shark' smo angažirali znanstvenike svetovnega kova, da bi se lotili izziva, kako postaviti najboljšega plavalca na svetu ob bok morskega psa. Oddaja se je poslužila pametne znanosti in tehnologije, da bi naredili izziv dostopnejši in zabavnejši. Vsa promocija, intervjuji in sama oddaja so bili jasni, da pri izzivu ne gre za tekmo ramo ob rami."

