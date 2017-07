Mlajši člani morajo za obstanek dvakrat zmagati

Šiško dosegel 20 točk

20. julij 2017 ob 22:57

Kreta - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let na Kreti po podaljšku klonila pred Črno goro. Zdaj jo čaka srdit boj za obstanek.

Z zmago bi si že zagotovili obstanek v elitni diviziji, zdaj pa morajo dobiti preostali dve tekmi, saj tri reprezentance izpadejo v B-divizijo. Prvi nasprotnik bo v soboto Latvija. Slovenija se zdaj namreč bori za mesta od 13. do 16. mesta. Na Kreti so varovanci Aleksandra Sekuliča četrtič izgubili, le enkrat pa so zmagali.

Črnogorci so prevzeli ritem igre in praktično ves prvi polčas, ki so ga dobili z 39:32, vodili. V tretji minuti tretje četrtine so prvič povedli z dvomestno razliko (44:34). Aktualni evropski prvaki divizije B so prednost kmalu povišali na 14, vendar so se Slovenci z izidom 12:0 pred zadnjimi desetimi minutami povsem približali. V zadnji četrtini so Slovenci zaigrali veliko bolje in sedem minut pred koncem tekme po trojki Nejca Bariča povedli.

Slovenija je v zadnjem delu večkrat vodila za šest, a je na koncu popustila in 20 sekund pred koncem prejela trojko za izenačenje. V zadnjem napadu Žan Mark Šiško, ki je bil z 20 točkami prvi slovenski strelec, ni prišel do meta. Odločal je podaljšek, kjer pa je Slovenija popustila. 15 sekund pred koncem je ob vodstvu Črne gore z 79:78 šel v prodor, nato pa podal v nasprotnikove roke in dvoboj je bil odločen.

Za razvrstitev od 9. do 16. mesta:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

83:78 (20:19, 19:13, 9:14, 21:23) - po podaljšku

Popović 25, Bakić 21, Starovlah 14; Šiško 20, Durnik 14, Macura 12, Mlakar 10.

T. J.