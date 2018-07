Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Reprezentanco je vodil Dalibor Damjanović, ki je sicer pomočnik Simona Petrova pri Krki. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mlajši člani se vračajo v divizijo A

Macura najboljši slovenski posameznik

23. julij 2018 ob 08:55

Sofija - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca mlajših članov je na evropskem prvenstvu divizije B v Bolgariji zasedla drugo mesto in se vrača v elitno divizijo.

Tako kot slovenska izbrana vrsta U20 napredujeta tudi Poljska in Latvija. Poljaki so ugnali slovenske mladeniče v finalu (71:60). Že pred tem obračunom so si varovanci Daliborja Damjanovića priigrali preboj v divizijo A. Pred tem je dobila vseh sedem tekem. V skupinskem delu je odpravila Bolgarijo (73:52), Slovaško (71:49), Moldavijo (135:44), Estonijo (55:50) in Albanijo (86:52).

V četrtfinalu je nato suvereno osvojeno prvo mesto v skupini potrdila z zmago nad Belgijo (64:52), v polfinalu pa je bila s 60:50 na krilih Jurija Macure, ki je dal 19 točk in ob tem ujel prav toliko odbitih žog, boljša od Rusije. 18-letni 210 centimetrov visoki krilni center, ki se je zadnja leta kalil v Vitorii pri Baskonii, je bil izbran v peterko turnirja. S povprečnim indeksom 17,6 je bil tudi statistično najboljši v slovenski reprezentanci, hkrati pa tudi njen najboljši strelec (11,8) in skakalec (9,0). V tej starostni kategoriji bi sicer lahko letos in še naslednje leto igral tudi Luka Dončić.

"Začeli smo super, potem pa smo začeli zaključevati iz prvih situacij, ne da bi žoga zaokrožila. Ker nismo zadeli, smo nehali igrati obrambo, ki je bila naš zaščitni znak skozi prvenstvo, in tako dovolili preveč odprtih situacij za realizacijo. Enostavno smo se skozi turnir izpraznili tako psihično kot fizično. Čestitke fantom in štabu, za mene so veliki zmagovalci. Slovenija gre naprej! Ves naš trud in rezultat pa padeta v vodo, če fantje ne bodo igrali naslednjo sezono," je ob koncu povedal selektor Damjanović.

