Na prazni Marakani mreži ostali nedotaknjeni

PSV slavil v Belorusiji

21. avgust 2018 ob 20:55,

zadnji poseg: 21. avgust 2018 ob 23:30

Beograd - MMC RTV SLO

Crvena zvezda in Salzburg, ki naskakujeta zgodovinski dosežek za oba kluba, sta se na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Beogradu razšla brez zadetkov.

Avstrijski prvak se namreč še nikoli ni uvrstil v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, rdeče-beli, ki so leta 1991 postali evropski prvaki, pa v Ligi prvakov, odkar se ta igra z novim formatom s skupinskim delom, še niso sodelovali. Nazadnje so med evropsko elito igrali leta 1992. V zadnjem krogu kvalifikacij je Zvezda izpadla leta 2007, ko je bil boljši škotski Rangers. Tekma na sloviti Marakani, ki zdaj nosi ime Zvezdine legende Rajka Mitića, je bila odigrana pred praznimi tribunami, saj je Evropska nogometna zveza zaradi rasističnih izgredov privržencev beograjskega velikana v 2. krogu kvalifikacij proti Suduvi kaznovala.

V prvem polčasu so pobudo imeli gostje, čeprav si veliko priložnosti niso priigrali. Beograjčani so v prvih 45 minutah dvakrat streljali, a nikoli v okvir vrat. V drugem pa so bili aktivnejši in so sprožili osem strelov, od tega tri proti vratom, gostje pa skupaj pol manj, v okvir pa le enega. Čeprav je imel Salzburg tudi v drugem delu več časa žogo v svojih nogah, pa je bila Zvezda precej nevarnejša in vratar Cican Stanković se je nekajkrat res izkazal.

Najbližje zadetku so bili srbski prvaki v 70. minuti, ko je po podaji s kota Bena Nabouhaneja z glavo s petih metrov streljal Miloš Degenek, Stanković pa je s skrajnimi močmi odbil žogo. V nadaljevanju akcije je do strela z glavo z ugodnega položaja prišel še Nikola Stojiljković, a je meril prek vrat. V 89. minuti je z roba kazenskega prostora močno udaril Veljko Simić, a je žogo letela preveč po sredini in gostujoči vratar jo je odbil.

PSV slavil v Belorusiji

PSV Eindhoven je na gostovanju pri Bate Borisovu do zmage prišel v 89. minuti. Gostitelji so sicer povedli prek Jasseja Tuominena. V 35. minuti je z bele točke izenačil Gaston Pereiro, v 61. minuti pa so nizozemski prvaki po strelu Hirvinga Lozana z dobrih 20 metrov povedli. Aleksander Hleb je z roba kazenskega prostora, potem ko je žogo odbil vratar Jeroen Zoet, izenačil v 88. minuti, a že minuto kasneje je gostom zmago zagotovil Donyell Malen, ki je zadel z glavo.

Brez zmagovalca sta se na Luzu razšla Benfica in PAO. Gostitelji so povedli v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je bil z bele točke uspešen Pizzi. 76. minuta je tekla, ko je po podaji Dimitrisa Pelkasa s prostega strela z glavo prečko zadel Fernando Varela, odbito žogo pa je z 11 metrov v mrežo pospravil Amr Warda.

Tri tekme bodo odigrane še v sredo, ko na Areno Johana Cruijffa k Ajaxu prihaja Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem, Vidi bo gostil AEK, zagrebški Dinamo s Petrom Stojanovićem pa bo gostoval v Bernu pri Young Boysih.

4. PREDKROG, prve tekme, prvaki:

CRVENA ZVEZDA - SALZBURG 0:0

BATE BORISOV - PSV EINDHOVEN 2:3 (1:1)

Tuominen 9., Hleb 88.; Pereiro 35./11-m, Lozano 61., Malen 89.



Sreda ob 21.00:

YOUNG BOYS - DINAMO ZAGREB

VIDI FC (MAD) - AEK ATENE



Neprvaki:

BENFICA - PAOK SOLUN 1:1 (1:0)

Pizzi 45./11-m, Warda 76.



Sreda ob 21.00:

AJAX - DINAMO KIJEV



Povratne tekme bodo 28./29. avgusta. Zmagovalci se uvrstijo v Ligo prvakov.

T. J.