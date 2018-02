Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Iivo Niskanen je prvi finski olimpijski zmagovalec v tekaškem maratonu po letu 1960. Foto: Reuters

Na tekaškem maratonu prvo zlato za Finsko po letu 1960

Slovenci niso nastopili

24. februar 2018 ob 08:36

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Finski smučarski tekač Iivo Niskanen je zmagovalec najdaljše preizkušnje na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Srebro na 50 km klasično je osvojil Rus Aleksander Bolšunov, bron pa njegov rojak Andrej Larkov.

Niskanen je že zelo zgodaj zlomil odpor konkurentov v smučini in napadal v odločilnih trenutkih, ko je bilo to najbolj pomembno. S tem je finski priboril prvo olimpijsko zlato na tekaškem maratonu po 58 letih (Kalevi Hamalainen), skupno pa četrto.

26-letni Niskanen je smuči zamenjal osem kilometrov pred ciljem in takrat naredil pomembno razliko pred Bolšunovom in Larkovom. Bolšunov je za njim zaostal 18 sekund, Larkov pa že dobre dve minuti in pol.

Četrtouvrščeni Kanadčan Alex Harvey in peti Norvežan Martin Johnsrud Sundby sta o mestih za kolajnami odločala v fotofinišu, na koncu ju je ločila zgolj desetinka.

Bolšunov je osvojil že tretje srebro na teh igrah, potem ko je bil drugi v štafeti 4 x 10 kilometrov in v ekipnem šprintu, skupno pa že četrto kolajno, saj je bil bronast še na posamičnem šprintu.

Slovenci na tekmi niso nastopili.



V nedeljo, zadnji dan iger, najdaljša preizkušnja čaka še dekleta. Na tekmi na 30 kilometrov klasično prav tako ne bo slovenske predstavnice, bo pa tekla Slovenka v dresu Avstralije Barbara Jezeršek.

50 km klasično (M), skupinski štart: 1. I. NISKANEN FIN 2:08:22,1 2. A. BOLŠUNOV RUS +18,7 3. A. LARKOV RUS 2:37,5 4. A. HARVEY KAN 2:43,6 5. M. J. SUNDBY NOR 2:43,7 6. H. C. HOLUND NOR 2:50,1 7. D. RICKARDSSON ŠVE 3:50,4 8. M. JAKŠ ČEŠ 4:10,5 9. D. COLOGNA ŠVI 4:21,1 10. E. IVERSEN NOR 4:36,9

VIDEO Niskanen najboljši na 50 km

M. R.