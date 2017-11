Na tekmi v Ruki šest Slovencev; Lanišek 13.

V soboto ob 16.15 ekipna preizkušnja

24. november 2017 ob 19:46

Ruka - MMC RTV SLO

Avstrijec Stefan Kraft je zmagovalec kvalifikacij smučarjev skakalcev pred nedeljsko posamično tekmo za svetovni pokal v Ruki. Skozi kvalifikacijsko sito se je prebilo šest Slovencev.

V spremenljivih vetrnih razmerah, ki so že običajne za sever Finske, je bil od Slovencev najboljši Anže Lanišek, ki je imel 13. izid (127,0 m). Jernej Damjan je bil 20. (123,5 m), Anže Semenič 34. (103,0 m), Tilen Bartol 38. (100,5 m), Peter Prevc 40. (101,5 m) in Robert Kranjec 42. (100,0 m). Prekratek je bil le Jurij Tepeš, 65. (81,0 m).

"Rezerve v skoku so še prisotne, a glede na to, kaj se mi je dogajalo v Wisli (ni se uvrstil na tekmo, op.a .), sem zelo zadovoljen z današnjim dnem," si je oddahnil najboljši Slovenec Lanišek.

Kraft je pristal pri 144,0 m. Najbolj sta se mu približala Norvežan Johann Andre Forfang (138,5 m) in Nemec Richard Freitag (138,0 m).

Prevc na treningu skočil 144,0 m

Prevcu se kvalifikacije niso najbolj posrečile, je pa zato na drugem treningu pristal pri 144,0 m, kar je bila najdaljša daljava in skupaj tretja ocena. Po točkah pa je bil najboljši Damjan, ki je skočil 139,5 m.

Na sobotni ekipni tekmi Semenič, Lanišek, Damjan in Prevc

V soboto bo v Ruki na sporedu druga ekipna tekma v tej sezoni, v nedeljo (15.00) sledi še druga posamična preizkušnja letošnjega svetovnega pokala. Na ekipni tekmi, ki se bo začela ob 16.15, bodo za Slovenijo skakali Semenič, Lanišek, Damjan in Prevc. Prenos obeh tekem na TVS 2 in na MMC-ju.

A. V.