Nadal dobil desetino zahtevane odškodnine

Nekdanja ministrica ob 10.500 evrov

16. november 2017 ob 15:32

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji francoski ministrici za zdravstvo Roselyne Bachelot je sodišče v Parizu izreklo 10 tisoč evrov kazni, ker je Rafaela Nadala obtožila dopinga.

Bachelotova je lani marca na nacionalni televiziji teniškega zvezdnika obtožila dopinga. Očitala mu je, da je blefiral poškodbo, da bi se izognil dopinški kontroli, saj je vedel, da bi bil vzorec pozitiven.

Sodišče je Bachelotovo obsodilo obrekovanja, Nadalu mora plačati 10 tisoč evrov odškodnine z obrestmi, plačati mora tudi 500 evrov globe. Nadal, ki je zahteval 100 tisoč evrov, naj bi odškodnino nakazal v dobrodelne namene.

Rafaelu Nadalu so že številni očitali da je sodeloval z zdravnikom Eufemiem Fuentesom, ki je medtem postal že sinonim za doping, saj je številne kolesarje (tudi Lancea Armstronga) dokazano oskrboval s prepovedanimi poživili.

Pred leti je špansko sodišče objavilo le imena kolesarjev, ki so bili povezani z dopingom, zloglasnega Fuentesa so tudi kaznovali, imena atletov, nogometašev in teniških igralcev pa so ostala zakrita. Sodišče je ukazalo uničiti vseh več kot 200 krvnih vrečk, ki so jih športniki dobivali takrat, ko so bili najbolj utrujeni, sveža kri pa je poskrbela za hitro regeneracijo. Krvni doping je seveda prepovedan.

