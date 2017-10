Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je na dobri poti, da četrtič (2008, 2010, 2013) leto konča na prvem mestu lestvice ATP. Foto: Reuters Dodaj v

Nadal niz zmag zanesljivo podaljšal na 14

Federer ugnal Dolgopolova

12. oktober 2017 ob 18:59

Šanghaj - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je na teniškem turnirju serije 1.000 v Šanghaju v osmini finala zanesljivo opravil z Italijanom Fabiem Fogninijem. V dobrih dveh urah je zmagal s 6:3 in 6:1.

Nadal, ki je v prvem nizu na svoj servis izgubil le šest točk, je niz zmag, ki se je začel na Odprtem prvenstvu ZDA (v New Yorku je osvojil že svoj 16. turnir za grand slam), podaljšal na 14.

"Zelo dobro sem igral v vseh prvinah, naredil sem zelo malo napak," je bil zadovoljen Nadal, ki je na dobri poti, da prvič po letu 2013 leto konča na teniškem prestolu. To mu lahko prepreči le Roger Federer, ki je v osmini finala brez težav premagal Ukrajinca Alexandra Dolgopolova s 6:4 in 6:2. V četrtfinalu bo Federerjev nasprotnik Richard Gasquet, s katerim ima na trdi podlagi dobre izkušnje, zelo verjetno pa bi lahko videli polfinalni obračun med Federerjem in Juanom Martinom del Potrom, ki je v četrtfinalu letošnjega Flushing Meadowsa Federerja premagal.

Del Potro je v Šanghaju v zelo dobri formi, kar je danes okusil Aleksander Zverev. "Mislim, da je odigral odličen dvoboj, morda enega svojih najboljših v sezoni," je po porazu (3:6, 7:6, 6:4) povedal Zverev.

Turnir v Šanghaju, osmina finala, tabela

(5.924.890 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - FOGNINI (ITA)

6:3, 6:1

DIMITROV (BLG/6) - QUERREY (ZDA/10)

6:3, 7:6

ČILIĆ (HRV/4) - JOHNSON (ZDA)

7:6, 6:4

RAMOS VINOLAS (ŠPA) - STRUFF (NEM)

7:6, 6:4

TROICKI (SRB) - ISNER (ZDA/12)

6:4, 7:6

DEL POTRO (ARG/16) - A. ZVEREV (NEM/3)

3:6, 7:6, 6:4

GASQUET (FRA) - SIMON (FRA)

7:5, 6:7, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:4, 6:2

T. O.