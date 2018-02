Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Alina Zagitova je zadržala prednost, ki si jo je nabrala po kratkem programu v sredo. Foto: Reuters Jevgenija Medvedeva ni mogla skriti solz, saj je pričakovala zlato odličje. Foto: Reuters Kelsey Serwa in Brittany Phelan sta poskrbeli za popoln kanadski dan v smučarskem krosu. Foto: Reuters Dodaj v

Najstnica Zagitova zagotovila Rusiji prvo zlato medaljo

Kanadčanki blesteli v smučarskem krosu

23. februar 2018 ob 06:03

Pjongčang - MMC RTV SLO

15-letna umetnostna drsalka Alina Zagitova je dobila prvo zlato medaljo za olimpijske športnike Rusije v Pjongčangu. Mlajša olimpijska zmagovalka od nje je bila le Tara Lipinski leta 1998 v Naganu.

Srebro je je osvojila tri leta starejša rojakinja Jevgenija Medvedeva (238,26), ki je po odločitvi sodnikov jokala. Dvakratna svetovna prvakinja si je zelo želela zlata, a ni zdržala pritiska. Bron je pripadel Kanadčanki Kaetlyn Osmond (231,02).

Zagitova je vodila že po kratkem programu, na današnjem prostem pa je očarala gledalce in sodnike s svojo igrivostjo, šarmom in eleganco. Njen končni seštevek je bil 239,57 točke. S popolno predstavo je dobila že drugo letošnjo zlato kolajno, predtem je bila zlata tudi na evropskem prvenstvu v Moskvi. Pod zmagovalnim odrom sta ostali Japonka Satoko Mijahara in veteranka Caroline Kostner iz Italije.

Ruski športniki imajo na teh igrah že 14 medalj, a na zlato so morali počakati vse do 14. tekmovalnega dne.

Kanadčanki blesteli v smučarskem krosu

Kanadska smučarka prostega sloga Kelsey Serwa je olimpijska zmagovalka v smučarskem krosu. Na tekmi v Phoenix Parku je srebrno kolajno osvojila njena rojakinja Brittany Phelan, bronasto pa Švicarka Fanny Smith.

28-letna Serwa je osvojila drugo olimpijsko kolajno. Pred štirimi leti je v Sočiju zasedla drugo mesto, pred njo se je tedaj uvrstila njena rojakinja Marielle Thompson. V današnjem velikem finalu je nehvaležno četrto mesto osvojila Švedinja Sandra Naeslund.

Petkove končne odločitve:

Umetnostno drsanje (Ž): 1. A. ZAGITOVA RUS 239,57 2. J. MEDVEDEVA RUS 238,26 3. K. OSMOND KAN 231,02 Smučanje prostega sloga, kros (Ž): 1. K. SERWA KAN 2. B. PHELAN KAN 3. F. SMITH ŠVI Hitrostno drsanje, 1.000 m (M) 1. K. NUIS NIZ 1:07,95 2. H. LORENTZEN NOR 1;07,99 3. T. KIM J. KOR 1:08,22

A. G.