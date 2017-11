Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Josip Brekalo se je veselil prvega zadetka v Bundesligi. Hrvat je zadel za največjo zmago Stuttgarta po vrnitvi med elito. Foto: Reuters Stuttgart je na Mercedes Benz Areni osvojil kar 16 izmed 18 možnih točk. Foto: Reuters Igralci Borussie so znova razočarali. Že v jesenskem delu bi lahko zapravili možnosti za kakšno lovoriko v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Najstnik Brekalo še poglobil krizo Borussie

Stuttgart vseh 16 točk osvojil doma

17. november 2017 ob 23:20

Stuttgart - MMC RTV SLO

Pred petimi tedni je imela Borussia pet točk naskoka pred Bayernom. V Dortmundu zdaj nikakor ne najdejo poti iz krize. V 12. krogu Bundeslige je črno-rumenim nov boleč poraz zadal Stuttgart (2:1).

Trener Peter Bosz, ki je na začetku sezone prejemal številne pohvale, se je znašel v zelo neugodnem položaju po četrtem porazu na zadnjih petih tekmah. Najboljši strelec in veliki zvezdnik Pierre-Emerick Aubameyang ni bil v kadru, saj je (znova) zamudil na trening, sredi tedna pa je snemal oglase za osebnega pokrovitelja v klubskih prostorih brez dovoljenja klubskega vodstva. Zelo se je poznala tudi odsotnost poškodovanega Christiana Pulišića, ki je imel v zadnjih tednih edini normalno formo.

Akolo unovčil veliko napako Bartraja

Stuttgart, ki se je poleti vrnil med elito, je začel sijajno. V 5. minuti je Marc Bartra zelo slabo podal proti vratarju Romanu Bürkiju, ki si ni uspel zaustaviti žoge. Chadroc Akolo mu jo je odvzel in neoviran stekel proti nebranjeni mreži. Gostje so po uvodnem šoku pritisnili, Mario Götze in Andre Schürrle pa sta daleč od forme iz leta 2014, ko sta v Riu de Janeiru zrežirala odločilni zadetek podaljšku finala svetovnega prvenstva proti Argentini.

Philipp najbolj zbran po zgrešeni 11-m Schürrleja

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Benjamin Pavard v kazenskem prostoru žogo odbil z roko. Odlični vratar Stuttgarta Ron Robert Zieler je strel Schürrleja z bele točke odbil, a je z leve strani pritekel Maximilian Philipp in žogo z levico poslal pod prečko.

Joker Brekalo nepričakovani junak

Ob odmoru je v garderobi ostal strelec vodilnega zadetka za gostitelje Akolo, saj se je poškodoval. Trener Hannes Wolf je na zelenico poslal Josipa Brekala. 19-letni Hrvat, ki se je kalil v mladinski šoli zagrebškega Dinama, je v 51. minuti mojstrsko zaključil protinapad. Ušel je po desni strani, preigral Dana Zagadouja, nato pa z levo nogo poslal žogo med nogama vratarja Bürkija v mrežo.

V zadnje pol ure je bil Stuttgart bolj nevaren, tretji zadetek je visel v zraku. Andrej Jarmolenko je v 71. minuti sicer zatresel mrežo, a izenačenja ni bilo, saj si je pomagal z roko. Borussia je bila brez pravih idej do konca srečanja.

Stuttgart se je veselil jubilejne 500. zmage na domačem stadionu v Bundesligi. Mercedes Benz Arena je prava trdnjava. Stuttgart je vseh 16 točk osvojil na domači zelenici, v gosteh je še brez točke.

Bosz si novih porazov ne sme privoščiti

"Kar malce smešno je že, kakšne napake delamo. Prvi zadetek smo jim dobesedno poklonili. Čakajo nas nove težke naloge in zdaj ne smemo obupati," je pojasnil Bosz, ki se zaveda, da bo naslednji teden peklenski. V torek v Dortmund prihaja Tottenham, v Ligi prvakov črno-rumeni ne bodo napredovali v osmino finala, borijo se le za tretje mesto v skupini, ki vodi v šestnajstino finala Evropske lige. Naslednjo soboto je na sporedu porurski derbi proti Schalkeju. To je največja tekma za navijače Borussie. V primeru poraza se bo Nizozemcu pošteno zatresel stolček.

12. krog:

STUTTGART - BORUSSIA (D) 2:1 (1:1)

Akolo 5., Brekalo 51.; Philipp 45.

Schürrle (Borussia) je v 45. minuti zapravil 11-m.

Stuttgart: Zieler, Baumgartl, Pavard, Badstuber, Beck, Insua, Ascacibar, Gentner, Akolo (46./Brekalo), Özcan (85./Aogo), Ginczek (45./Asano).

Borussia (D): Bürki, Toljan, Sokratis (46./Zagadou), Bartra, Schmelzer, Weigl, Götze, Kagava (63./Dahoud), Jarmolenko, Philipp, Schürrle (83./Guerreiro).

Sodnik: Frank Willenborg

Sobota ob 15.30:

BAYERN - AUGSBURG

HOFFENHEIM - EINTRACHT

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG

MAINZ - KÖLN

WOLFSBURG - FREIBURG

Ob 18.30:

HERTHA - BORUSSIA (M)

Nedelja ob 15.30:

SCHALKE - HAMBURGER SV

Ob 18.00:

WERDER - HANNOVER

Lestvica: BAYERN 11 8 2 1 27:8 26 LEIPZIG 11 7 1 3 18:13 22 BORUSSIA (D) 12 6 2 4 29:16 20 SCHALKE 11 6 2 3 14:10 20 HOFFENHEIM 11 5 4 2 20:14 19 HANNOVER 11 5 3 3 15:11 18 EINTRACHT 11 5 3 3 13:11 18 BORUSSIA (M) 11 5 3 3 17:19 18 BAYER LEVERKUSEN 11 4 4 3 23:16 16 AUGSBURG 11 4 4 3 16:11 16 STUTTGART 12 5 1 6 12:15 16 HERTHA 11 3 5 3 14:15 14 MAINZ 11 3 3 5 12:17 12 WOLFSBURG 11 1 8 2 13:16 11 HAMBURGER SV 11 3 1 7 10:18 10 FREIBURG 11 1 5 5 6:21 8 WERDER 11 0 5 6 4:14 5 KÖLN 11 0 2 9 4:22 2

A. G.