Naliv "odplaknil" kvalifikacije, s prvega mesta Vinales

Rossi bo štartal deseti, Lorenzo 12.

25. marec 2017 ob 20:46

Doha - MMC RTV SLO/STA

Uvodno dirko za SP v Dohi bo v razredu MotoGP s prvega mesta začel novinec v ekipi Yamahe Maverick Vinales. Kvalifikacije so zaradi močnega dežja odpovedali in upoštevali dosežke s treningov.

Z drugega mesta bo štartal Andrea Iannone, s tretjega pa svetovni prvak Marc Marquez.

Zaradi nenavadnega vremena in močnega naliva so morali najprej spremeniti urnik kvalifikacij, pozneje pa jih zaradi varnosti niso izvedli, saj je na nekaterih delih dirkališča stoječa voda pomenila dodatno nevarnost za motocikliste. Za sestavo štartnega seznama so uporabili seštevke časov s treningov.

Iz druge vrste bodo začeli lanski svetovni prvak v razredu Moto2 Johann Zarco, Andrea Dovizioso in Scott Redding, za njimi pa še Dani Pedrosa, Jonas Folger, Cal Crutchlow in deseti Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, ki je prepustil sedež v Yamahi Vinalesu, sam pa zdaj vozi za Ducati, bo štartal z 12. mesta.

Dirka bo v nedeljo ob 20.00.

