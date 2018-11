19-letni center Marko Simonović se je izkazal z 20 točkami in 13 skoki, od tega kar desetimi v napadu. Foto: Igokea/Nenad Vuruna Zoranu Martiću so pri Petrolu Olimpiji šteti dnevi. V Laktaših je bila Olimpija spet razglašena, po petih minutah je zaostajala z 22:7. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Neslaven rekord Olimpije: 66 dobljenih točk do polčasa

Lešić že v prvih 20 minutah dosegel 16 točk

16. november 2018 ob 20:50,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 21:50

Laktaši - MMC RTV SLO

Razprodaja ugleda košarkarjev Petrola Olimpije se je nadaljevala v Laktaših, kjer jim je Igokea že do polčasa nasula neverjetnih 66 točk, na koncu pa je bilo 115:105.

V Laktaših očitno ni bilo obrambe, v košarki "run and gun" je Igokea že v prvi četrtini dosegla 39 točk, po 15 minutah pa je šla že čez mejo 50 točk, pri čemer sta do tedaj polovico točk dosegla Tomislav Zubčić in Sava Lešić, ki je bil na koncu z 21 točkami (16 do odmora) prvi strelec obračuna 8. kroga Lige Aba.

Kljub vsemu je imela Olimpija ob odmoru še upanje na zmago, saj je zaostanek 15 točk znižala na 66:60. Ob koncu tretje četrtine je bilo 79:75, Igokea pa je z delnim izidom 8:0 poskrbela, da so slovenski prvaki opustili misli na prekinitev niza petih porazov v Ligi Aba.

66 dobljenih točk do polčasa je verjetno neslaven Olimpijin rekord v tem stoletju, pove pa veliko o anarhiji v ekipi, ki jo bo, kot je nakazal direktor Roman Lisac, v kratkem zapustil trener Zoran Martić.

Pri Olimpiji, ki je trojke metala 14/30, je z 20 točkami in 13 skoki pozitivno presenetil le Marko Simonović. Prvi strelec je bil sicer Scottie Reynolds z 21 točkami, a s šestimi izgubljenimi žogami.

Domen Lorbek je za gostitelje prispeval devet točk v 21 minutah.

LIGA ABA, 8. KROG:

IGOKEA - PETROL OLIMPIJA

112:100 (39:25, 27:35, 23:20, 26:25)

Lešić 21, Williams 20; Reynolds 21, Simonović in Badžim po 20, Špan 13, Lazić 11, Begić 8.



Sobota ob 17.00:

FMP - CEDEVITA



Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR



Nedelja ob 17.00:

KRKA - MEGA BEMAX



Ob 19.00:

BUDUĆNOST - PARTIZAN



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - ZADAR

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 7 0 108 14 MEGA BEMAX 6 1 43 13 BUDUCNOST 5 2 48 12 PARTIZAN 4 3 15 11 FMP 4 3 0 11 PETROL OLIMPIJA 2 6 -27 11 IGOKEA 2 6 -30 11 CEDEVITA 3 4 5 10 CIBONA 3 4 -20 10 MORNAR 2 5 -31 9 ZADAR 2 5 -36 9 KRKA 2 5 -75 9

T. O.