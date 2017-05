Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dick Advocaat tretjič vodi nizozemsko člansko nogometno izbrano vrsto. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nizozemci z Advocaatom in Gullitom upajo na boljše čase

Advocaat na selektorskem stolčku nasledil Blinda

9. maj 2017 ob 12:11

Amsterdam - MMC RTV SLO/STA

Nizozemci so se obrnili na veteranskega trenerja Dicka Advocaata v upanju, da mu bo nogometno reprezentanco uspelo popeljati na pota stare slave.

Advocaata so tudi uradno predstavili kot novega selektorja, njegov pomočnik pa bo Ruud Gullit. 69-letni trener, ki ta čas dela v Turčiji pri Fenerbahčeju, kjer bo ostal do konca sezone, je tako na selektorskem stolčku nasledil Dannyja Blinda.

Blind je prejšnji mesec po porazu proti Bolgariji z 0:2 v kvalifikacijah za SP dobil nogo. Po tem porazu imajo Nizozemci le še minimalne možnosti, da se uvrstijo na zaključni turnir v Rusiji.

Advocaat ima sicer pogodbo s Fenerbahčejem do 1. junija, vendar naj bi ga bili Turki pripravljeni izpustiti prej, da bi lahko Nizozemce vodil že 31. maja na pripravljalni tekmi proti Maroku.

Navijači računajo na Advocaata

Nizozemci, trikratni finalisti SP-ja, preživljajo v zadnjih letih težke čase; lani se jim ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo v Francijo, možnosti za nastop na svetovnem v Rusiji pa so majhne. Po porazu proti Bolgariji so namreč šele četrti v skupini A in za vodilnimi Francozi zaostajajo za šest točk. Nizozemski navijači upajo, da bo Advocaat, ki je že dvakrat doslej vodil Nizozemsko, od 1992 do 1994 ter od 2002 do 2004, s svojimi bogatimi izkušnjami lahko preobrnil krivuljo rezultatov navzgor.

M. L.