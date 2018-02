Norvežani prvaki, Slovenci že po 1. seriji brez upov na medaljo

Od slovenske četverice najboljši Peter Prevc

19. februar 2018 ob 11:56,

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na olimpijski ekipni tekmi skakalcev ni bilo presenečenj. Zmagala je Norveška pred branilko naslova Nemčijo in Poljsko, Slovenija pa je osvojila peto mesto.

Slovenski skakalci tako v Pjongčangu niso uresničili cilja, saj so na treh preizkušnjah ostali brez medalje. Na ekipni (na veliki napravi) bi jo lahko dobili le s kakšno večjo napako konkurence, kar se ni zgodilo. Za bronastimi Poljaki je Slovenija zaostala več kot sto točk. Od slovenske četverice je bil tako kot na obeh posamičnih tekmah najboljši Peter Prevc (134,5/133,5 m).

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Jernej DAMJAN 126,5 m 129,5 m Anže SEMENIČ 125,0 m 123,5 m Tilen BARTOL 129,5 m 122,0 m Peter PREVC 134,5 m 133,5 m

Slovenci brez presežkov

Slovenija je bila tudi po prvi seriji peta, pri čemer je imela za vodilno trojico že prevelik zaostanek, da bi lahko upala na medaljo. Sledil je le boj z Avstrijci za četrto mesto. Na začetku finala je Jernej Damjan (129,5 metra) poskrbel, da so Slovenci Avstrijce (Kraft 126,5) prehiteli, a je nato Anže Semenič skočil slabše (v obeh skokih je zamudil na mizi), in ker tudi Tilen Bartol ni bil tako uspešen kot v prvi seriji, Prevc ni mogel nadomestiti razlike. Slovenija je s tem ponovila uvrstitev iz Sočija 2014. "Boljša skoka sem naredil kot včeraj, oba sta bila na višji tehnični ravni in sem lahko bolj užival v zraku. Realno gledano sem na teh igrah pokazal toliko kot v vsej sezoni," je komentiral Prevc.

Norveška po skoku Tandeja močno povečala prednost

Medalje so si po pričakovanju razdelile Norveška (Tande, Stjernen, Forfang, Johansson), Nemčija (Geiger, Leyhe, Freitag, Wellinger) in Poljska (Kot, Hula, Kubacki, Stoch). Če so imeli "vikingi" po prvi seriji le dve točki prednosti pred Nemci in pet pred Poljaki, so odločilni korak k zlati medalji naredili po skoku Daniela Andreja Tandeja (v prvi skupini skakalcev), ki je imel s 140,5 metra daljavo dneva, Karl Geiger pa je tik pred njim skočil šest metrov in pol manj. Norvežani so si s tem priborili okoli 20 točk prednosti in jo zanesljivo držali do konca. V boju za srebro je bila Nemčija malenkost uspešnejša od Poljske. Tako Andreas Wellinger kot Kamil Stoch sta v finalu skočila 134,5 metra, a je Wellinger dobil za 3,9 točke boljšo oceno, kar je bilo odločilno.

EKIPNA TEKMA, končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.089,5 2. NEMČIJA 1.075,7 3. POLJSKA 1.072,4 -------------------------------------- 4. AVSTRIJA 978,4 5. SLOVENIJA 967,8 6. JAPONSKA 940,5 7. RUSIJA 809,8 8. FINSKA 790,4 Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 545,9 2. NEMČIJA 543,9 3. POLJSKA 540,9 4. AVSTRIJA 493,7 5. SLOVENIJA 492,4 6. JAPONSKA 475,5 7. RUSIJA 409,6 8. FINSKA 397,5

T. O.