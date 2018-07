Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Denis Ten z bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Sočiju pred štirimi leti. Foto: EPA Dodaj v

Nosilec brona iz Sočija umrl za posledicami napada z nožem

Nastopil na treh olimpijskih igrah

19. julij 2018 ob 19:30

Almaty - MMC RTV SLO, STA

Kazahstanski umetnostni drsalec Denis Ten, ki je na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju osvojil bronasto medaljo, je zaradi posledic napada z nožem umrl.

25-letni Ten je v Almatyju med ropom zasačil tatova, ki sta ga zabodla. Takoj po napadu so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so se zdravniki bojevali za njegovo življenje, a so bile rane prehude. Umrl je tri ure po napadu. Izgubil je več kot tri litre krvi.

Nastopil je na treh olimpijskih igrah. Letos je bil v Pjongčangu 27. "Bil je izjemen umetnostni drsalec, legenda našega športa, naš ponos. To je nepredstavljiva tragedija," so zapisali pri kazahstanskem ministrstvu za kulturo in šport.

