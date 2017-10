Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar tokrat ni bil med strelci ali podajalci. Foto: Reuters Dodaj v

Nova zmaga Kingsov, Kopitar tokrat brez točke

Slavila še Toronto in St. Louis

19. oktober 2017 ob 08:41

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angeles Kingsov so v Ligi NHL petič zmagali, doma so slavili proti Montrealu s 5:1. Anže Kopitar tokrat ni prispeval nobene točke.

Paul Byron je zadel za vodstvo Montreala, še pred koncem prve tretjine je ob igri z igralcem več izenačil Michael Cammalleri. V drugi tretjini gola ni bilo, so pa zato štirje padli v zadnji tretjini. Prvi je plošček v mrežo poslal Adrian Kempe, drugi Cammalleri, zatem pa še dvakrat Kempe, ki je dosegel svoj prvi hat-trick v karieri. Cammalleri je dvema zadetkoma dodal še dve podaji. Jonathan Quick je zbral 36 obramb.

Kingsi so edina ekipa v ligi, ki v tej sezoni še ni izgubila tekme po rednem delu. Montreal je klonil šestič zapored.

Tekme 18. oktobra:

LOS ANGELES - MONTREAL 5:1

Cammalleri 18., 51., Kempe 48., 57., 59.; Byron 11.

TORONTO - DETROIT 6:3

ST. LOUIS - CHICAGO 5:2



Tekme 19. oktobra:

BOSTON - VANCOUVER

NY RANGERS - NY ISLANDERS

PHILADELPHIA - NASHVILLE

COLUMBUS - TAMPA BAY

OTTAWA - NEW JERSEY

CHICAGO - EDMONTON

COLORADO - ST. LOUIS

CALGARY - CAROLINA

ARIZONA - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TORONTO MAPLE LEAFS 7 6 1 0 12 TAMPA BAY LIGHTNING 7 5 1 1 11 OTTAWA SENATORS 6 3 1 2 8 DETROIT RED WINGS 7 4 3 0 8 FLORIDA PANTHERS 5 2 3 0 4 BOSTON BRUINS 5 2 3 0 4 BUFFALO SABRES 7 1 4 2 4 MONTREAL CANADIENS 7 1 5 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 6 5 1 0 10 NEW JERSEY DEVILS 6 5 1 0 10 PITTSBURGH PENGUINS 7 4 2 1 9 PHILADELPHIA FLYERS 6 4 2 0 8 WASHINGTON CAPITALS 7 3 3 1 7 CAROLINA HURICANES 4 2 1 1 5 NEW YORK ISLANDERS 6 2 3 1 5 NEW YORK RANGERS 7 1 5 1 3

ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 7 5 2 0 10 CHICAGO BLACKHAWKS 7 4 2 1 9 COLORADO AVALANCHE 7 4 3 0 8 NASHVILLE PREDATORS 6 3 2 1 7 DALLAS STARS 6 3 3 0 6 WINNIPEG JETS 6 3 3 0 6 MINNESOTA WILD 4 1 1 2 4 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 6 5 0 1 11 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6 5 1 0 10 CALGARY FLAMES 6 4 2 0 8 VANCOUVER CANUCKS 5 2 2 1 5 ANAHEIM DUCKS 6 2 3 1 5 SAN JOSE SHARKS 5 2 3 0 4 EDMONTON OILERS 5 1 4 0 2 ARIZONA COYOTES 6 0 5 1 1

M. R.