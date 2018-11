Polona Batagelj, slovenska reprezentantka in članica ekipe BTC City Ljubljana, se s tekmovalnim kolesarstvom ne bo več ukvarjala. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Novi izziv Polone Batagelj: doktorat iz prava

V ekipi BTC Cityja tudi obetavna Nizozemka van de Reejeva

19. november 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Devetkratna zaporedna državna prvakinja v kolesarstvu Polona Batagelj je končala kariero: "Dosegla sem, kar sem želela. Kolesarstvu sem dala, kar sem lahko."

29-letna Batageljeva, članica edine slovenske profesionalne ženske ekipe BTC City Ljubljana, je najboljši rezultat na dirkah svetovne serije dosegla lani na Veliki nagradi Plouayja, ko je bila deseta. Leta 2012 je nastopila na olimpijskih igrah. Zdaj se bo posvetila novim izzivom, predvsem študiju, še vedno pa bo povezana s kolesarstvom.

"To ni bila hitra odločitev. Ne da se je sprejeti hitro. Je pa to pomembna določitev. Dosegla sem, kar sem želela. Kolesarstvu sem dala, kar sem lahko," je na novinarski konferenci povedala Batageljeva.

Preizkusila se je tudi v tujini

Primorka je cestna kolesarka postala pri dvajsetih. Pred tem se je ukvarjala z atletiko, športnim plezanjem, tekom na smučeh in gorskim kolesarstvom. Prvo priložnost med cestnimi kolesarkami je dobila v Italiji, se preizkusila tudi v Španiji, leta 2012 pa se je vrnila v Slovenijo, v takratno ekipo Poleta, ki je vodil Gorazd Penko.

Od leta 2014 je bila članica BTC City Ljubljane, na kar je zelo ponosna. "To je bila največja prelomnica. Da sem bila del tega, mi res ogromno pomeni."

Rada bi še pomagala slovenskemu kolesarstvu

Zdaj jo čakajo novi izzivi, prvi med njimi je, da konča doktorat iz prava. Sokolesarkam in drugim kolesarskim delavcem, ki so se ji prišli danes zahvalit, je dolgoletno slovenska reprezentantka obljubila, da se bodo še naprej videvali. "Rada bi pomagala ekipi, če bo to le mogoče. Poslavljam se od tekmovalnega kolesarstva, ne pa od kolesarstva."

V ekipi BTC Cityja tudi sprinterka van de Reejeva

Športni direktor BTC City Ljubljane Gorazd Penko je predstavil še postavo za sezono 2019. Zadržal je Slovenke Eugenijo Bujak, Uršo Pintar, Urško Žigart in Urško Bravec ter Nizozemko Maaike Boogaard, Švedinjo Hanno Nilsson in Rusinjo Anastazijo Jakovenko, zdaj poročeno Čursina.

Novinke so Italijanka Rossella Ratto, Britanka Hayley Simmonds, Nizozemka Monique van de Ree, Srbkinja Maja Savić in Slovenka Anja Longyka.

"Pogrešali bomo Polono na najtežjih etapah. Upam, da jo bo katera od deklet lahko nadomestila," si želi Penko, ki največ pričakuje od van de Reejeve. Ta velja za zelo dobro sprinterko.

