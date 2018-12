Derbi je brez izgubljenega niza pripadel GEN-I Volleyju. Foto: Aleš Oblak Kamničani so slavili s 3:0. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Novogoričanke v prvi polovici prvenstva oddale le točko

Kamničani ušli Mariboru

10. december 2018 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Deveti krog odbojkarskega prvenstva je postregel z dvema derbijema. Odbojkarice GEN-I Volleyja so s 3:0 odpravile Calcit Volley, pri moških pa je Calcit Volley prav tako s 3:0 premagal Maribor.

Uvod v derbi deklet je sicer zaznamovala neprepričljiva igra na obeh straneh, v nadaljevanju pa je bolj steklo Kamničankam, ki so si z dobrimi začetnimi udarci in protinapadi prek Nine Kotnik in Olivere Kostić zagotovile vodstvo s 15:11. Sledil je niz točk Novogoričank, ki so izkoristile padec zbranosti varovank Gregorja Rozmana in prešle v ospredje. V napadih sta se v končnici izkazali Lana Ščuka in Pia Blažič ter svoji ekipi zagotovili vodstvo z 1:0 v nizih.

Tako v drugem kot v tretjem nizu so Primorke že od začetka narekovale ritem igre, gostiteljicam hitro ušle za tri ali štiri točke. V nadaljevanju so, tudi na račun dobre igre obeh srednjih blokerk, Tine Grudine in Mirte Grbac Velikonje, uspele odbiti vse nalete kamniške vrste, največkrat v režiji Kostićeve in ob pomoči Sare Valenčič ter se veselile zaslužene zmage. GEN-I Volley je po 9. krogih prvenstva tako še edino neporaženo moštvo, obenem so Novogoričanke tekmicam doslej oddale le eno točko.

Odbojkarji Calcit Volleyja so pokazali, da bodo tudi v letošnji sezoni največji tekmeci aktualnega prvaka ACH Volleyja. Kamničani so namreč po pokalni zmagi nad Mariborom zdaj slavili tudi v prvenstvu. V Kamniku smo sicer spremljali tri izenačene nize, ki so jih bolje začeli varovanci Sebastijana Škorca.

Ti so po zaslugi znova odličnega Roka Možiča, ki je dosegel 19 točk, vodili vse do druge polovice niza, nato pa so odbojkarji Calcit Volleyja unovčili izkušnje in potek nizov vsakokrat preobrnili v svoj prid. In to kljub temu, da Aleš Hribar še vedno ne more računati na poškodovana tujca Dimitrija Babkova in Maxsona Pereiro, je pa zato svojo nalogo dobro opravil Andrej Štembergar Zupan (16 točk). Učinkovita sta bila tudi oba srednja blokerja, Miha Bregar in Sašo Štalekar.

Moški:

ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - ACH VOLLEY

0:3 (-15, -18, -15)



HOČE - PANVITA POMGRAD

1:3 (-21, -19, 22, -22)



SALONIT ANHOVO - KRKA

3:0 (12, 20, 13)



ČRNUČE - HIŠA NA KOLESIH

2:3 (-19, -16, 23, 21, -12)



CALCIT VOLLEY - MARIBOR

3:0 (20, 23, 25)

Vrstni red: ACH Volley 27, Calcit Volley 20, Maribor 18, Salonit Anhovo 17, Hiša na kolesih 13, Panvita in Šoštanj po 11, Krka 9, Črnuče in Hoče 4 točke.

Ženske:

ANKARAN HRVATINI - SIP ŠEMPETER

2:3 (-19, 23, 20, -17, -8)

LJUTOMER - FORMULA FORMIS

0:3 (-10, -12, -13)

ROTO KEMA PUCONCI - CALCIT VOLLEY II

0:3 (-21, -13, -19)

NOVA KBM BRANIK - LUKA KOPER

3:0 (18, 12, 21)

CALCIT VOLLEY - GEN-I VOLLEY

0:3 (-21, -19, -22)



Vrstni red: GEN-I Volley 26, Nova KBM Branik 22, Calcit Volley 21, SIP Šempeter 17, Formula Formis 15, Luka Koper 11, Calcit Volley II 9, Ankaran Hrvatini 8, Roto Kema Puconci 2, Ljutomer 1.

R. K.