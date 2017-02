"O igri Maribora in Olimpije v napadu še ne vemo veliko"

Ocena derbija nekdanjega trenerja obeh klubov

27. februar 2017 ob 21:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obe ekipi sta se posvetili predvsem temu, kako delovati proti tekmecu, veliko manj pa smo izvedeli o njuni igri v napadu, je sobotni derbi med Mariborom in Olimpijo za MMC komentiral Bojan Prašnikar.

Nekdanji trener obeh klubov je uvodoma poudaril, da je prvo dejanje spomladanskega dela Prve lige TS pokazalo, da pripravljenost ekip še ni najvišji ravni. "Veliko dejavnikov je vplivalo na prikazano, med drugim ne gre zanemariti pomembnosti tekme. Maribor je znal izkoristiti svoje prednosti. Ima izkušeno, preverjeno ekipio, v kateri ni veliko neznank, igral je doma, štel pa mu je že remi. Strokovno vodstvo je svoje delo opravilo dobro. Na začetku tekme je Maribor bolj tipal in iskal odgovore, nato pa je bil vsako minuto bližje rešitvam," je ocenil predstavo gostiteljev.

Kaj pa Ljubljančani? "Olimpija je delovala v drugačni vlogi, saj verjetno niti sami niso bili sposobni oceniti, kaj lahko pričakujejo. Težko je bilo postaviti na novo sestavljeno ekipo pred tako zahtevno nalogo. Nikjer ne gre tako preprosto, da bi z velikimi spremembami dosegli neko visoko raven."

Številni novinci pri lanskih prvakih niso napravili pravega vtisa na Prašnikarja: "Nihče od njih nima nekega velikega ugleda. Na prvi tekmi niso prepričali in upravičili vseh napovedi. Sčasoma bodo lahko pokazali kaj več, čeprav sem tudi pri tem skeptičen, ali bo to dovolj, pa je težko napovedati. Tem igralcem nikakor ni enostavno, neznanke so med njimi samimi, hkrati pa so bili že na prvi tekmi soočeni z najtežjim tekmecem."

Mu je bližje politika Štajercev v zimskem prestopnem roku, ki so se odločili, da med premorom ne bodo kupovali novih nogometašev? "Maribor išče rešitve v samem klubu, kar je vzpodbudno. Mladi igralci še niso popolnoma v prvem planu, v prihodnosti pa bodo morali prevzeti večjo odgovornost. Treba se je zavedati, da bodo za to potrebovali nekaj časa."

Po mnenju nekdanjega selektorja slovenske reprezentance so v obeh taborih prisotne pomanjkljivosti. "Olimpijina večja posest žoge je bila na koncu brez učinka, saj ni imela prave rešitve. Tudi Maribor je boljše deloval v obrambi, ki je čvrsta in gotova, kot v napadu, to je njegov znak že nekaj časa. Pokazal je nekatere slabosti iz preteklosti. Tudi v prihodnosti bo imel težave proti šibkejšim tekmecem, proti katerim bo treba zmagovati. Bolj bo šlo prvenstvo proti koncu, bolj bo prišla do izraza tudi psihična priprava."

Ali bi si v tem trenutku upal staviti, kdo bo prvak? "Glede na izkušnje nima smisla napovedovati. Prvenstvo je še dolgo, spomladanski del se je šele začel, učinki priprav še niso najbolj vidni. Vsaka tekma bo druga zgodba, lahko pričakujemo še kakšno presenečenje, za nekatere prijetno, za druge neprijetno. Vsaka prednost pa je pomembna in narekuje neka dogajanja v prihodnosti," je sklenil Prašnikar.

M. R.