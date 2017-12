Filip Flisar izpadel že v osmini finala

Lani je dvakrat zmagal

7. december 2017 ob 12:08,

Val Thorens - MMC RTV SLO

V Val Thorensu je na sporedu prva tekma smučarjev prostega sloga v krosu. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Filip Flisar, ki je bil v kvalifikacijah peti, je izpadel že v uvodnem obračunu na izločanje. 30-letni Mariborčan je najbolje štartal in vodil vse do polovice proge, ko se ga je pri poskusu prehitevanja dotaknil Švicar Alex Fiva. Oba smučarja sta zaostala in prepustila prvi mesti Švedu Eriku Mobärgu in Francozu Terencu Tchiknavorianu. Drugi slovenski predstavnik Blaž Ogorelc je imel 54. čas in ga na tekmi ne bo.

Uvodna tekma bi morala biti v petek, a so jo zaradi bližajočega snežnega neurja prestavili na četrtek. Je pa ogrožena sobotna tekma.

Konkurenca se pred začetkom letošnje sezone ni spremenila, vsi najboljši iz zadnjih sezon na čelu z olimpijskim prvakom in dvakratnim zmagovalcem svetovnega pokala ter branilcem naslova Francozom Jeanom Fredericom Chapuisom bodo tudi letos v boju za najvišja mesta. Flisar je lani v svetovnem pokalu dvakrat zmagal in se še dvakrat uvrstil na stopničke, v skupnem seštevku, ki ga je v preteklosti tudi že dobil, je zasedel četrto mesto.

R. K.