Aleksandar Džikić se je z Budućnostjo veselil prve zmage v letošnji sezoni Evrolige. Foto: EPA Real Madrid je za sedmo zmago v sezoni ugnal Himki. Foto: EPA Dodaj v

Ob prvi zmagi Budućnost podrla evroligaški rekord

Real Madrid ostaja neporažen

15. november 2018 ob 23:09

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so v 6. krogu Evrolige vknjižili prvo zmago, ko so v Morači z 99:84 odpravili Baskonio. Real Madrid ostaja brez poraza. Z 79:74 je bil boljši od Himkija.

Po skoraj 16 letih je Budućnost, ki se je letos vrnila v Evroligo, znova slavila med evropsko elito. Ob tem je podrla rekord najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, saj so košarkarji iz Podgorice zadeli kar 21 trojk, izza črte pa so metali skoraj 62-odstotno. Rekord so popravili za dve trojki.

Budućnost je na krilih Earla Clarka hitro prevzel pobudo, dobila prvo četrtino s 26:18 in praktično ves čas višala prednost, ki je bila ob polčasu že dvomestna, pred zadnjo četrtino pa je znašala 16 točk, kar je v zaključku brez težav zadržala, čeprav je Baskom v zadnjih minutah uspela serija 7:0. S 24 točkami je bil najboljši strelec Edwin Jackson, ki je zadel šest trojk. Štiri je dodal Clark, ki je vpisal 20 točk. Alen Omić je na parketu prebil nekaj manj kot deset minut in prispeval dve točki.

Real Madrid ostaja brez poraza

Nadaljuje se zmagoviti pohod branilca naslova, madridskega Reala. Kraljevi klub je odločilen korak k zmagi napravil v zadnji četrtini. Še sedem minut pred koncem je bil izid izenačen (60:60), nato pa je bo delnem izidu 14:4 Jaycee Carroll dosegel devet točk. Ameriški ostrostrelec je bil s 15 točkami prvi strelec gostiteljev, pri katerih je Anthony Randolph vpisal devet točk, Klemen Prepelič pa je v dobri minuti statistiko pustil praktično prazno.

7. krog:

DARUŠAFAKA - ARMANI OLIMPIA MILANO

92:98 (19:26, 30:28, 20:14, 23:30)

Eric 16; James 21, Micov 20.



BUDUĆNOST - BASKONIA

99:84 (26:18, 22:19, 27:23, 24:24)

Jackson 24, Clark 20 ... Omić 2 (1/2 za dve) in 1 podaja v 10 min; Šengelia 16.



OLYMPIACOS - FENERBAHČE

72:73 (18:21, 21:18, 14:11, 19:23)

Papanikolau 18; Slukas 20, Kalinić 16.

REAL MADRID - HIMKI MOSKVA

79:74 (19:12, 22:23, 15:20, 23:19)

Carroll 15, Causeur 13 ... Randolph 9 (2/4 za dve, 1/6 za tri), 6 skokov in 1 podaja v 19 min ... Prepelič (0/1 za dve) v 1 min; Crocker in Gill po 16.

Petek ob 18.30:

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS



Ob 19.00:

ŽALGIRIS - BARCELONA



Ob 20.30:

BAYERN - CSKA MOSKVA



Ob 21.00:

GRAN CANARIA - MACCABI TEL AVIV

Lestvica: REAL MADRID 7 7 0 14 FENERBAHČE 7 6 1 13 CSKA MOSKVA 6 6 0 12 OLIMPIA MILANO 7 5 2 12 PANATHINAIKOS 6 4 2 10 BARCELONA 6 4 2 10 ANADOLU EFES 6 4 2 10 OLYMPIACOS 7 3 4 10 ----------------------------------- BAYERN 6 3 3 9 ŽALGIRIS 6 3 3 9 BASKONIA 7 2 5 9 HIMKI MOSKVA 7 1 6 8 DARUŠAFAKA 7 1 6 8 BUDUĆNOST 7 1 6 8 MACCABI 6 1 5 7 GRAN CANARIA 6 1 5 7

T. J.