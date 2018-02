Poudarki Žreb v petek ob 13.00 Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Prizor iz Leipziga: Kevin Kampl in Lorenzo Insigne sta si zelo "od blizu" izmenjala nekaj ostrih besed. Foto: EPA Josip Iličić, ki je v Dortmundu zabil dva gola, je bil tudi tokrat eden najboljših na igrišču. V 70. minuti je imel v protinapadu veliko priložnost za 2:0, a je njegov strel zletel mimo vratnice. Foto: Reuters Jan Oblak je na prvi tekmi v Köbenhavnu počival, tokrat pa je branil vso tekmo. Foto: EPA Miha Mevlja v zračnem dvoboju z napadalcem Celtica Mousso Dembelejem. 27-letni Kraševec je za Zenit igral vso tekmo. Foto: Reuters Sorodne novice Šov Iličića v Dortmundu obdržal Atalanto v igri, Leipzig premagal Napoli Dodaj v

Oblak, Kampl in Mevlja naprej, spodletelo le Iličiću

Marcel Schmelzer v 83. minuti rešil Borussio

22. februar 2018 ob 19:47,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 23:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni reprezentanti Jan Oblak, Kevin Kampl in Miha Mevlja se z Atleticom, Leipzigom in Zenitom veselijo uvrstitve v osmino finala Evropske lige, medtem ko Josipu Iličiću z Atalanto to ni uspelo.

Oblak je branil vso tekmo za madridski Atletico, ki je na povratni tekmi ugnal Köbenhavn z 1:0. Edini zadetek je že v 7. minuti z močnim strelom z levo nogo z 20 metrov dosegel Kevin Gameiro. Madridčani so napredovali s skupnim izidom 5:1.

Napoli zapretil v Leipzigu

Kampl in soigralci iz Leipziga so veliko dela opravili že na prvi tekmi, ko so Napoli premagali s 3:1. Kljub temu so na povratnem srečanju nekoliko trepetali za napredovanje, saj je Napoli z golom Lorenza Insigneja v 86. minuti po protinapadu povedel z 2:0, a tretjega zadetka mu do konca vendarle ni uspelo zabiti. Kampl je igral vso tekmo in v 70. minuti dobil rumeni karton. Tudi Mevlja je igral vso tekmo in se z Zenitom veselil zmage nad Celticom s 3:0, s čimer so Rusi izničili zaostanek s prve tekme (1:0).

Dober začetek Atalante

Atalanta z Iličićem pa ni uspela nadoknaditi zaostanka 2:3 s prve tekme proti Borussii Dortmund, na kateri je Iličić dosegel oba gola za Atalanto. Povratno srečanje, ki je bilo v Reggio Emilii, se je namreč končalo z 1:1. Atalanta je povedla v 11. minuti, ko je Alejandro Gomez podal iz kota, na daljši vratnici pa je Rafael Toloi žogo pospravil v mrežo.

Berisha tragični junak

Borussia je imela v prvem delu dve priložnosti za izenačenje, a se je izkazal domači vratar Etrit Berisha. Prav albanski vratar pa je bil v 83. minuti glavni krivec za izenačenje gostov, ki so v drugem polčasu močno pritiskali. Berisha je namreč dokaj "povprečen" strel Marca Reusa z desne strani že ubranil, a nato žogo izpustil iz naročja, tako da se je odbila do Marcela Schmelzerja, ki jo je pospravil v mrežo ob desni vratnici Berishe za 1:1. Statistika govori o premoči Borussie: posest žoge 55:45, streli v okvir vrat 4:2. Iličić je pri domačih igral vso tekmo in imel v 70. minuti na nogi 2:0, a je njegov strel zletel mimo vratnice.

Žreb osmine finala bo v petek ob 13.00.

ŠESTNAJSTINA FINALA, povratne tekme:

CSKA MOSKVA - Crvena zvezda 1:0 (1:0) 0:0

Dzagojev 45.

LOKOMOTIV MOSKVA - Nice 1:0 (1:0) 3:2

Denisov 30.

ATLETICO MADRID - Köbenhavn 1:0 (1:0) 4:1

Gameiro 7.

Jan Oblak je za Atletico branil vso tekmo.

DINAMO KIJEV - Aek Atene 0:0 1:1

RB LEIPZIG - Napoli 0:2 (0:1) 3:1

Zielinski 33., Insigne 86.

RB Leipzig: Gulacsi, Laimer, Konate, Upamecano, Bernardo, Demme, Kampl, Sabitzer, Bruma (73./Forsberg), Poulsen (91./Ilsanker), Werner (85./Augustin).

Napoli: Reina, Maggio, Raul Albiol, Tonelli, Mario Rui (68./Hysay), Diawara (82./Jorginho), Allan, Hamšik (65./Callejon), Zielinski, Mertens, Insigne.

Sodnik: Anthony Taylor (Anglija)

LAZIO - Steaua 5:1 (3:0) 0:1

Immobile 7., 43., 71., Bastos 35., Anderson 51.; Gnohere 82.

SPORTING LIZBONA - Astana 3:3 (1:1) 3:1

Dost 3., Fernandes 53., 63.; Tomašov 37., Twumasi 80., Šomko 90.

VIKTORIA PLZEN - Partizan 2:0 (0:0) 1:1

Krmenčik 67., Čermak 90.

Villarreal - LYON 0:1 (0:0) 1:3

Traore 85.

: Costa 78./Villarreal

ZENIT - Celtic 3:0 (2:0) 0:1

Ivanović 8., Kuzjajev 27., Kokorin 61.

Miha Mevlja je za Zenit igral vso tekmo.

Reggio Emilia:

Atalanta - BORUSSIA (D) 1:1 (1:0) 2:3

Toloi 11.; Schmelzer 83.



Atalanta: Berisha, Toloi (88./Cornelius), Caldara, Masiello, Hateboer, de Roon (87./Petagna), Freuler, Spinazzola, Cristante, Iličić, Gomez.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (46./Schmelzer), Dahoud (82./Isak), Sahin, Pulišić (59./Reus), Götze, Schürrle, Batshuayi.

Sodnik: Jesus Gil Manzano (Španija)

ATHLETIC BILBAO - Spartak Moskva 1:2 (0:1) 3:1

Etxeita 57.; Adriano 44., Melgarejo.



SALZBURG - Real Sociedad 2:1 (1:1) 2:2

Dabbur 10., Berisha 74./11-m; Navas 28.

: Navas 71./Real Sociedad



MILAN - Ludogorec 1:0 (1:0) 3:0

Borini 21.

ARSENAL - Östersund 1:2 (0:2) 3:0

Kolašinac 47.; Aiesh 22., Sema 23.

Braga - MARSEILLE 1:0 (1:0) 0:3

Horta 31.

V odebeljenem izidu je izid prvih tekem.

A. V.