Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Saša Planinšec, Iza Mlakar in kolegice so z novo energijo in motivacijo prišle na reprezentančni zbor. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarice na reprezentančni zbor prišle z novo energijo

Pred odhodom na Nizozemsko štiri pripravljalne tekme

24. julij 2017 ob 17:57

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Mariboru začela priprave na tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, hkrati pa tudi že na septembrsko svetovno prvenstvo do 23 let v Ljubljani.

Vabilu selektorja Alessandra Chiappinija se iz osebnih razlogov ni odzvala Sara Najdič, zaradi poškodbe bo manjkala Nika Blagne, zaradi študijskih obveznosti pa za zdaj tudi Helena Mijoč. Špela Marušič se bo ekipi pridružila 5. avgusta. Pred odhodom na Nizozemsko, kjer bo potekal tretji krog kvalifikacij za SP, se bodo Slovenke na pripravljalnih tekmah trikrat pomerile z Belgijo, in sicer 10., 11. in 13. avgusta, nato pa jih čakajo še tekme z Azerbajdžanom.

Kapetanka reprezentance Eva Mori ne skriva, da so po dobrih predstavah v drugem krogu kvalifikacij cilji zdaj višji: "Imele smo mesec dni počitnic in tudi zato smo sem prišle z novo energijo, z veliko motivacije. Pred nami sta dve pomembni tekmovanji. Pred odhodom na Portugalsko sem sicer potihoma upala, da bi lahko osvojile prvo mesto, a smo, žal, ravno za začetek igrale proti Nemkam. Mislim, da so naše možnosti velike in da lahko na ta način razmišlja cela ekipa – da na te kvalifikacije odidemo z željo in upanjem, da si priigramo vstopnico za svetovno prvenstvo."

Po mesecu dni premora se dekleta tako vračajo na delo, italijanski strokovnjak Alessandro Chiappini pa je v Mariboru zbral 18 deklet: "Kot sem že nekajkrat dejal, sem si želel videti še nekaj deklet, ki bi potencialno lahko nastopile za slovensko reprezentanco. Rad bi videl, ali se kje skriva še kakšen talent, zato sem na priprave povabil takšno število igralk. Zelo sem vesel, da bomo začeli delati, še posebej zato, ker sem videl, da so dekleta zelo motivirana. Na Portugalskem smo videli, kaj je naša moč in kaj moramo še popraviti v naši igri. Temu bomo posvetili največ pozornosti. Prepričan sem, da bomo iz dneva v dan boljša ekipa, kar bo zelo pomembno že za kvalifikacijski turnir na Nizozemskem in za svetovno prvenstvo, o katerem pa za zdaj še ne razmišljam. Na Nizozemskem nas čakajo težke tekme z nasprotniki, ki spadajo v vrh Evrope, a prav to ta ekipa potrebuje za napredek."

Tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo se bo v Rotterdamu začel 22. avgusta, z obračunom proti Bolgariji, Grčiji, Belgiji, Nizozemski in Češki.

Reprezentanca Slovenije:

podajalke: Eva Mori (Beziers Volley, FRA), Ivana Tanasković, Špela Marušič (GEN-I Volley)

sprejemalke: Katja Mihalinec (Calcit Volleyball), Lana Ščuka (Lardini Filottrano, ITA), Anita Sobočan (Nova KBM Branik), Pia Blažič (Calcit Volleyball), Ana Marija Vovk (Nova KBM Branik)

blokerke: Sara Đukić (GEN-I Volley), Tina Grudina (Calcit Volleyball), Ela Pintar (Nova KBM Branik), Saša Planinšec (Dresdner, NEM), Katja Mihevc (Calcit Volleyball), Teja Bavdaž (Formula Formis)

korektorice: Iza Mlakar (Nova KBM Branik), Urška Igličar (Calcit Volleyball), Darja Eržen (Formula Formis)

prosti igralki: Maja Pahor (Calcit Volleyball), Veronika Mikelj (ŽOK Puconci)

T. O.