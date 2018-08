Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenske odbojkarice začenjajo kvalifikacije za EP 2019. Foto: OZS Dodaj v

Odbojkarice v boj za evropske vstopnice

Mlakarjeva: Tekme se zelo veselimo

15. avgust 2018 ob 11:38

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes začela boj za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2019.

Izbranke selektorja Alessandra Chiappinija se bodo v Mariboru (dvorana Tabor) pomerile z Izraelkami, v dvoboju bodo favoritinje, čeprav Izrael še zdaleč ni ekipa, ki bi dovolila podcenjevanje.

V skupini A sta sicer še ekipi Belgije in Islandije, na evropsko prvenstvo vodi prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

Manjkala bo le Erženova

Chiappiniju bodo na voljo vse igralke s seznama, z izjemo korektorice Darje Eržen, ki ima težave z ramenom. Bosta pa debi v članski vrsti dočakali dve odbojkarici iz mladinskega pogona - Alja Jerala in Brina Bračko, jedro ekipe pa, glede na lansko sezono, v kateri so Slovenke presenetile z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in navdušile s srebrom na svetovnem prvenstvu do 23 let, ostaja večinoma nespremenjeno.

Mlakarjeva: Tekme se zelo veselimo

"V ekipi je zelo dobro vzdušje. Dobro smo trenirale in mislim, da smo od maja naprej opravile zelo veliko število treningov in imele vmes prostih le deset dni. Mislim, da smo trenutno dobro pripravljene in v dobri formi. Imele smo tudi veliko pripravljalnih tekem. V Milanu smo odigrale štiri tekme s tamkajšnjo člansko reprezentanco do 23 let, potem odšle še na Poljsko in se trikrat pomerile s člansko ekipo. Na teh tekmah smo dobile občutek, da smo zelo dobro uigrane, čeprav nam vseeno manjka še nekaj treningov. Malo se nam že pozna utrujenost, ampak mislim, da smo na tekmo proti Izraelu dobro pripravljene. Tekme se zelo veselimo. Upam, da bo na tekmo prišlo čim več ljudi, da nas bodo spodbujali in vsekakor pričakujemo oziroma upamo na zmago," je zaključni del priprav pokomentirala Iza Mlakar.

Kvalifikacije za EP 2019, Maribor

Danes ob 20.00:

SLOVENIJA - IZRAEL

Nedelja ob 17.00:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Sreda, 22. avgusta, ob 20.30:

BELGIJA - SLOVENIJA

Sobota, 25. avgusta, ob 20.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

M. L.