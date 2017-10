Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Franček Knez 1955 - 2017. Foto: Osebni arhiv Frančka Kneza Življenje nam je dano in je največ, kar imamo. V njem so sončni in senčni dnevi in tudi rohnijo viharji, včasih nas stisnejo, da smo le sam sebi tujec. Pa kljub vsemu korajža velja, sreča spremlja hrabre. Franček Knez Dodaj v

Odšel je Franček Knez, guru slovenskega alpinizma

Opravil z vsemi tremi "problemi Alp"

8. oktober 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med plezanjem v bližini Laškega se je smrtno ponesrečil 62-letni Franček Knez, guru slovenskega sodobnega alpinizma, o katerem so njegovi kolegi govorili v presežnikih.

Vrhunski alpinist, rojen 15. julija 1955 v Celju, je že kot kratkohlačnik raziskoval grape, soteske, skale in gozdove v okolici rodnih Rimskih Toplic. Nato pa ga je alpinistična pot zanesla v domača in tuja gorstva, kjer postavljal nove mejnike. Od sredine 70. let je petnajst let naprej vlekel slovenski alpinistični voz, sam pa se nikoli ni silil v ospredje.

Opravil je več kot 5300 vzponov, od tega skoraj 800 prvenstvenih. Ker ima prvenstvene smeri tako v Aigerju (njegov izjemno hitri solovzpon po severni steni leta 1982, potreboval je le šest ur leta, je bil naravnost neverjeten) kot tudi v Matterhornu in v ostenju Grandes Jorasses, je eden redkih alpinistov, ki so pustili svoje prvenstvene sledi v vseh "treh problemih Alp", so ob 60-letnici Frančka Kneza zapisali pri Planinski zvezi Slovenije.

Prijatelj Silvo Karo ga je poimenoval guru slovenskega modernega alpinizma, Viki Grošelj pa označil za slovensko narodno bogastvo, saj je eden velikanov slovenskega in tudi svetovnega plezanja in alpinizma nanizal toliko vzponov in prvenstvenih smeri, da predstavlja že gromozansko veliko težavo vse te dosežke zgolj preprosto sešteti.

Leta 2010 ga je takratni predsednik Slovenije Danilo Türk za dosežke v alpinizmu in za prispevke k ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti Slovenije odlikoval z redom za zasluge.

O svoji preplezani poti je Franček Knez, ki je leta 2009 izdal avtobiografsko knjigo Ožarjeni kamen, nekoč rekel: "Potegnil sem črto in račun je v redu." V soboto se je prezgodaj končala tudi njegova življenjska črta. Za izjemnega športnika je bilo usodno plezanje v naselju Harje v bližini Laškega. Omahnil je v globino.

