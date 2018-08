Olimpija se zaveda zgodovinske priložnosti

"Škoda bi bilo, da bi zdaj izpadli"

17. avgust 2018 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po najvišji evropski gostujoči zmagi v zgodovini kluba pri Olimpiji priznavajo, da so od HJK Helsinkov pričakovali večji odpor. Nova visoka zmaga je idealna popotnica za večni derbi.

Nogometaši Olimpije so v 3. predkrogu Evropske lige v gosteh premagali HJK Helsinke (1:4) in napredovali s skupnim izidom 7:1. Zadnja ovira na poti do uvrstitve v skupinski del tekmovanja bo slovaški prvak Spartak iz Trnave. Vsekakor premagljiv nasprotnik in Olimpija se zaveda velike priložnosti: "Samo še dve tekmi imamo do cilja. Sem optimističen. Škoda bi bilo, da bi zdaj izpadli. Skušali smo nekatere igralce že nekoliko odpočiti za naslednje tekme, nekaterim bi bil počitek tudi še potreben," je povedal trener Aleksandar Linta.

Trener Linta dobro preučil tekmece

Olimpija je bila v Helsinkih spet za razred boljši tekmec. Vseeno je Linta še videl nekaj slabosti. "Z nekaterimi prvinami sem zadovoljen, nekatere so bile slabše. A bilo je veliko dobrih stvari. Nobena ekipa ne doseže zlahka štirih golov na gostovanju." Nik Kapun, ki je bil pod Ilijo Stolico na stranskem tiru, zdaj pa je eden ključnih členov ekipe, je izpostavil uspešno pripravo na tekmeca: "Dobro smo jih preučili. Bili so agresivni in čvrsti, ampak smo se dobro postavili. Taktična priprava je uspela."

Popustili, ko je bilo vse odločeno

Kapetan Branko Ilić se je bal, da bodo HJK Helsinki pred domačimi navijači pokazali več. "Pričakovali smo boljši odpor. Mislili smo, da bodo bolj pritisnili. Sicer so poskusili, ampak smo nadzirali tekmo. Treba je bilo tudi tvegati, ampak brez tveganja ne moreš igrati nogometa. Ko smo zadeli, je bilo vse lažje. V drugem polčasu smo bili boljši, čeprav smo v zadnjih 25 minutah popustili. Mogoče tudi zaradi nedeljskega derbija. Odigrali smo pametno."

Vse misli že pri Mariboru

Po turbulentnem začetku sezone, ki je odnesel trenerja Stolico, Olimpija raste iz tekme v tekmo. Učinkovitost je zgledna, v vratih pa je zelo zanesljiv Aljaž Ivačič: "S fanti smo naredili, kar smo morali. A kakšne posebne evforije ni. Zdaj se nam je odprlo, samozavest je zrasla in zdaj je vse lažje. O Spartaku pa še ne razmišljamo, zdaj imamo najprej Maribor." Olimpija si v nedeljo v Stožicah (prenos derbija bo na TV SLO 2) ne sme privoščiti poraza, saj bi v tem primeru že po uvodnih petih krogih za Mariborom zaostajala za osem točk.

T. O.