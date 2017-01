Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Boštjan Groznik (levo) je dosegel edini zadetek Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Orli kaznovali Olimpijo za neizkoriščene priložnosti

V petek gostovanje v Szekesfehervarju

22. januar 2017 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so v 2. krogu drugega dela Lige Ebel v Tivoliju z 1:2 izgubili proti Orlom iz Znojma in še zmanjšali svoje možnosti za uvrstitev v končnico.

V prvi tretjini so dobro zdržali nalete tekmecev, ki so imeli v uvodu dvakrat igralca več na ledu. Ob koncu tretjine pa so zapretili tudi gostitelji in v zadnji minuti nekoliko nepričakovano povedli. Strelec je bil z natančnim strelom s kakšnih petih metrov na veliko veselje navijačev Boštjan Groznik, branilec, ki se zelo redko znajde v takšni vlogi pred vrati tekmecev.

Če bi Olimpija na začetku drugega dela izkoristila katero od številnih lepih priložnosti, bi morda mirneje zadihala in s prednostjo pričakala odločilni del tekme. A Žiga Pešut, Nik Pem in Raphael Bussieres so streljali mimo vrat ali pa v čelado vratarja Mareka Schwarza. Kazen za neučinkovitost - v tem delu so imeli domači tudi tri "power playe", izkoristili pa nobenega - je prišla na polovici tekme, ko so gostje iz ne posebej nevarne akcije premagali Jeffa Frazeeja. Plošček je po strelu Antonina Borute spremenil smer in se odbil v mrežo.

Ta je bil v glavni vlogi tudi v zadnjem delu, z nekaj vrhunskimi obrambami je obdržal domače nad vodo. Čehi so pritiskali in iskali zmago, a do 56. minute niso našli poti do gola. Tedaj je po podaji z desne strani s strelom pod prečko zadel Marek Biro.

Naslednjo tekmo bo Olimpija igrala v petek v Szekesfehervarju.

Drugi del, 2. krog, kvalifikacijska skupina:

OLIMPIJA - ORLI ZNOJMO

1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

600; Groznik 20.; Boruta 30., Biro 56.



Danes ob 17.00:

DORNBIRN - GRADEC



Ob 18.15:

FEHERVAR - VSV BELJAK

Lestvica: * x VSV BELJAK 1 1 0 0 0 +6 9 (6) ORLI ZNOJMO 2 2 0 0 0 +5 8 (2) GRADEC 1 1 0 0 0 +3 7 (4) DORNBIRN 1 0 0 0 1 -4 1 (1) FEHERVAR 1 0 0 0 1 -3 0 (0) OLIMPIJA 2 0 0 0 2 -7 0 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R.